Убей колорада! Почему путинская власть бросилась защищать своих наемников и «ихтамнетов»?

Страны Запада в ответ на путинский разбой должны начать стрелять на поражение российским войскам, хоть регулярным, хоть «гибридным». Только в этом случае есть шанс на то, что кремлевский гитлереныш не решится применить ядерное оружие.

Приходил сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом. Сказал, что хочет меня опросить по поводу моей ноябрьской фейсбучной публикации с перифразом военного стихотворения Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом». Той, в которой у меня в конце – «Убей колорада!». Тогда еще колорадствующая публика массово писала на меня заявления по 282-й, пишет на страницах «Грани.Ru» Александр Скобов.

Отвечать я отказался. Тогда сотрудник предложил заполнить типовой бланк с отказом от показаний по 51-й статье Конституции РФ. Я тоже отказался. Потому что я отказываюсь сотрудничать с силовыми структурами РФ вовсе не по 51-й статье Конституции этого образования, а потому что это образование я считаю для себя вражеским. И примирение с ним считаю для себя невозможным до возвращения аннексированного Крыма Украине и признания независимости Чеченской республики Ичкерия.

Тогда сотрудник спросил, приду ли я к следователю по этому делу, если он (следователь) мне позвонит. Я сказал, что нет. Только по повестке. Тогда он спросил, можно ли завтра вечером в это же время подвезти мне повестку. Я сказал, что да. Буду ждать. А уходя, сотрудник сказал, что следователю просто надо списать дело в архив в связи с частичной декриминализации 282– й. Ну прям как будто не в РФ живем!

А колорадствующая публика еще и косорукая. Когда она меня радостно извещала через Фейсбук о своих на меня заявлениях, я же им предлагал дать ссылки не на ерундовую фейсбучную реплику, а на мои статьи, опубликованные в различных интернет-изданиях. Чтоб к каждой можно было по полному букету антиэкстремистских актов предъявить.

Но колорадствующую публику мое предложение не заинтересовало. Ленивые они и нелюбопытные. Вот уж точно говорят: хочешь, чтобы дело было сделано правильно, сделай его сам.

Да, и про «убить колорада». Поскольку моя реплика вызвала не только реакцию самих колорадов, но и критику со стороны многих моих друзей, я через несколько дней после того, как администрация Фейсбука ее удалила (я сам не удалял, клянусь), разместил в доступных мне соцсетях более подробное разъяснение своей позиции. Чтобы упредить возможные вопросы. Воспроизвожу этот текст полностью:

Прозвище «колорады» получили пророссийские вооруженные боевики, воюющие против Украины в Донбассе. Их можно называть «мятежниками», «повстанцами», «террористами». В зависимости от того, кто как к ним относится. С точки зрения российского УК они участники незаконных вооруженных формирований, то есть террористы.

Другое дело, что лично я российский УК не признаю и, в отличие от большинства моих «товарищей по цеху», считаю колорадов комбатантами и воюющей стороной. Но для меня они однозначно вражеская сторона.

Мне не нужен мир, за который воюют колорады. Мир, в котором путинская архаическая империя может безнаказанно творить любой международный разбой. Аннексировать Крым, объявлять своими международные воды. Они воюют за то, чтобы разрушить мой мир. Мир, основанный на западном интеграционном проекте.

На приоритете права. То есть они хотят сжечь мой дом. И потому я не перестану повторять слова Константина Симонова из его известного стихотворения: пусть их дом горит, а не наш, пусть в их семьи придет горе, а не в наши.

Я хочу, чтобы они потерпели поражение, а не мы. С военным противником либо договариваются о мире, либо стремятся нанести ему поражение. Да, я бы предпочел компромиссное мирное урегулирование в Донбассе. С созданием временной международной администрации, опирающейся на международные военные и полицейские силы. Лет на десять.

С амнистией колорадам, не совершившим военных преступлений и преступлений против человечности. С сохранением за ними права на мирную легальную агитацию. Но с обязательным расформированием всех военных и административных структур так называемых «ДНР»-«ЛНР».

Вот только жизненный опыт подсказывает мне, что попытки найти компромисс с этими людьми бесперспективны. Как-то мне попался дээнэровский плакат: «Мы не примем голубые каски. Мы примем голубые береты».

Ну что можно тут сказать? Не хотите – как хотите. Значит, будем воевать. Я абсолютно убежден, что надежно защитить мой мир можно, лишь принудив РФ уйти из Крыма и Донбасса. И я не надеюсь на то, что это принуждение останется только дипломатическим и экономическим. Оно так или иначе будет включать в себя использование военной силы.

Я абсолютно убежден, что обезопасить мой мир можно, лишь нанеся военное поражение путинской РФ. Включая нанесение военного поражения колорадам в Донбассе. И я желаю им поражения. Поражение наносится противнику в том числе и нанесением ему безвозвратных потерь в живой силе. И я желаю безвозвратных потерь в живой силе колорадам и войскам РФ.

Я абсолютно убежден, что чем раньше страны Запада в ответ на путинский разбой начнут стрелять на поражение по его войскам, хоть регулярным, хоть «гибридным», тем больше шанс на то, что кремлевский гитлереныш не решится применить ядерное оружие. Поэтому я не перестану призывать страны Запада: начните уже стрелять на поражение.

А потому – убей колорада. Убей его пулей на поле боя. А за пределами поля боя – убей его словом. Да, словом тоже можно убить. Да, поражение противнику наносится в том числе и средствами психологической войны. Войны в тылу противника.

Александр Скобов, «Грани.Ru»