«Квантовый двигатель» от Рогозина. Откуда в России такие галлюциногены?

Последние заявления от российского околонаучного сообщества вызывают вопросы об оценке адекватности заявителей. Может и правда все дело в коксе?

«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя». «Роскосмос» начнет разработку «квантового двигателя», – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Перспективы изделия, существование которого опровергается современной физикой, обсудили за круглым столом. В ходе мероприятия член экспертного совета комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Михаил Саутин заявил, что по инициативе заместителя гендиректора госкорпорации разработано техническое задание, предполагающее создание демонстрационного образца «квантового двигателя».

По его словам, Дмитрий Рогозин уже сейчас дал указание начать разработку «квантового двигателя».

Правительство на другой планете, родной…

А говорят, кокс в Россию больше не доходит.

Доходит!

Аркадий Бабченко, Facebook