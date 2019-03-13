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Зона "русского мира"

«Квантовый двигатель» от Рогозина. Откуда в России такие галлюциногены?

Аркадий Бабченко, Facebook
13 марта 2019

Последние заявления от российского околонаучного сообщества вызывают вопросы об оценке адекватности заявителей. Может и правда все дело в коксе?

«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя». «Роскосмос» начнет разработку «квантового двигателя», – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Перспективы изделия, существование которого опровергается современной физикой, обсудили за круглым столом. В ходе мероприятия член экспертного совета комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Михаил Саутин заявил, что по инициативе заместителя гендиректора госкорпорации разработано техническое задание, предполагающее создание демонстрационного образца «квантового двигателя».

«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя». «Роскосмос» начнет разработку «квантового двигателя»….

Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 12 березня 2019 р.

По его словам, Дмитрий Рогозин уже сейчас дал указание начать разработку «квантового двигателя».

Правительство на другой планете, родной…

А говорят, кокс в Россию больше не доходит.

Доходит!

Аркадий Бабченко, Facebook

Tags: Аркадий Бабченко, Госдума, кокаин, Роскосмос, Россия

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