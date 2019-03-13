Российский запрос на скрытый коллаборационизм в Украине. О чем говорят результаты социологии в двух странах

Опросы, проведенные в России и Украине «Левада-центром» и КМИС, зафиксировали, что количество украинцев, которые хорошо относятся к России, превысило половину от числа опрошенных.

Если еще в декабре прошлого года таких друзей страны-агрессора в Украине было 48 процентов, то сегодня уже 57. Еще больше украинцев положительно относятся к «простым россиянам» – 77 процентов, этот показатель всего за несколько месяцев вырос на десять процентов, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Сами россияне не спешат влюбляться в Украину. К нашей стране положительно относятся лишь 34 процента опрошенных, зато 82 процента хорошо относятся к «простым украинцам».

17 процентов россиян по-прежнему выступает за присоединение Украины, количество таких опрошенных продолжает возрастать. При этом к украинской власти положительно относится лишь 7 процентов россиян. У режима Владимира Путина в Украине почти в два раза больше приверженцев – 13 процентов.

Возможно, кого-то такие цифры и удивят – но такова реальность украинского политического мышления. О войне большая часть наших соотечественников предпочитает не задумываться, тем более, что война переходит в классический замороженный конфликт.

И стоит Путину прекратить стрелять на границе, как количество друзей России и поклонников его режима в Украине возрастет еще на 10-15 процентов. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и дестабилизирующую деятельность пророссийских телеканалов, и президентскую предвыборную кампанию.

Ведь именно ее участники уверяют своих потенциальных сторонников, что с Россией можно договориться, что с Путиным нужно разговаривать, что это украинская власть «не смогла» остановить войну и восстановить территориальную целостность. И эти лживые слова падают на унавоженную почву капитулянтства и усталости от войны.

Политолог Вадим Карасев, который комментировал результаты опросов для московской газеты «Ведомости», отметил, что «Зеленский – это альтернатива юга и востока, это пророссийский электорат, который не хочет отчетливо артикулировать свои настроения. Поэтому голоса Зеленского – это голоса скрытого пророссийского большинства».

Но дело, конечно же, не в Зеленском, который еще недавно вообще не интересовался политикой. Дело в этом запросе на скрытый коллаборационизм, который потихоньку становится содержанием украинской политики и на который не могут не реагировать ведущие претенденты на пост президента.

По сути, в новых, куда более трагических условиях, повторяется ситуация, которая предопределила расклад сил в 2010 году и привела к краху Украинского государства и войне спустя всего четыре года после триумфа мещанства и соглашательства.

Если такая же ситуация повторится сейчас, после войны и в условиях отсутствия в списках избирателей миллионов людей, традиционно голосовавших за пророссийские силы, то придется констатировать, что украинский народ – во всяком случае, в существующих территориальных границах – просто не может сдать экзамен на собственную государственность, что он продолжает воспринимать своегосударство не по-польски, а по-белорусски.

И тогда сбудутся все самые неприятные прогнозы российских «доброжелателей» нашей страны. Украина либо расколется, либо целиком вернется в российскую сферу влияния. Но понятно, что мирным путем это происходить не будет.

В случае победы скрытого коллаборационизма новые Майданы, внутренние конфликты и войны с Россией нам обеспечены. И первыми, кто от этого пострадает, будут жители как раз тех регионов Украины, где никак не могут понять подлинных последствий скрытого коллаборационизма.

Виталий Портников, «Espreso.TV»