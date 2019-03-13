От хороших соседей не отгораживаются. Почему Латвия строит забор на границе с Россией

Латвия обносит колючей проволокой границу с Россией: первый этап – строительство забора протяженностью 93 км – завершен.

Ввод объекта в строй совпал по времени с очередными жесткими заявлениями латвийского руководства относительно сдерживания соседа. Официально цель проекта – защита от нелегальных мигрантов и криминала. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает всю эту историю неприятной для имиджа Москвы.

Общая стоимость строительства превышает €21 млн. Забор высотой под три метра с колючей проволокой закроет всю российско-латвийскую границу протяженностью без малого 284 км. Сейчас завершен лишь первый этап проекта. Декларируется, что его цель, в первую очередь, – защита от нелегальной миграции и проникновения в страну криминальных элементов.

Аналогичные решения принимаются по разным причинам и в других приграничных с Россией странах, в частности, в Литве и Финляндии. Латвийское Министерство внутренних дел заявило, что уровень преступности и различных нарушений в приграничных районах действительно снизился. Заметно, что отчитались не без гордости – большое дело сделали.

Обнародование пресс-релиза практически совпало по времени с выходом интервью журналу Der Spiegel президента страны Раймондса Вейониса о том, что единой Европе необходимо объединиться, чтобы сдерживать Россию. Там было много разных пассажей, например, что нужно придумать некое средство устрашения или отпугивания, дабы агрессивный сосед однажды не напал бы на какую-нибудь европейскую страну.

Понятно, что совпадение не было случайным: забор был предъявлен как пример такого сдерживания. Конечно же, танку он не помеха, но с политической точки вывод более чем очевиден, – отгораживаемся и дальше будем двигаться в этом же направлении.

Еще нелишне напомнить, что соответствующее решение принималось еще в 2015 году по совету НАТО. После так называемых украинских событий страны Балтии одними из первых озаботились проблемой своей безопасности.

Ну вроде построили забор и построили, имеют право. Но своей цели они, конечно же, достигли. России неприятно, в первую очередь, потому что вот таким образом страны, которые считают себя развитыми, культурными, защищают себя, скажем так, от проблемных. По крайней мере, так принято считать.

Вот, например идефикс Дональда Трампа – построить стену на границе с Мексикой, тоже для защиты от мигрантов и криминала. Что обращает на себя внимание, не американцы бегут к мексиканцам, а наоборот. Иными словами, от хороших соседей не отгораживаются.

А ведь так было не всегда: та же Латвия до 2014 года считалась для россиян одной из самых удобных стран для покупки недвижимости в обмен на вид жительство в ЕС. Понятно, что в Прибалтике к России неоднозначное отношение, особенно среди так называемых национальных элит.

Но, тем не менее, еще каких-то пять лет назад они ощущали, как минимум, прямую выгоду от сотрудничества с российскими инвесторами. Теперь же приходится строить заборы, и ладно бы только в Латвии, но и ведь и в остальных странах тоже.

Стены ведь могут быть не обязательно из камня или колючей проволоки, они могут быть виртуальными, психологическими. Понятно, что скажут наши власти – это не наша вина, просто западный мир не хочет видеть в нас партнеров, за людей не считает и может только воспитывать.

Отчасти это правда. Но ведь тоже можно вспомнить, что относительно недавно обсуждался облегченный или даже безвизовый въезд в ЕС для российских граждан.

А сейчас кто об этом вспоминает? А ведь Запад тоже ведь можно понять – вот недавно председатель думского комитета по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов жестко предупредил ту же Европу, что она может стать целью для России, если захочет участвовать в ядерных учениях вместе с Америкой. Как на это реагировать?

Видно, такая у нас сегодня перспектива – жить за стенами. Хорошо бы не единственная.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»