В Луганской области задержали боевика проходившего боевую подготовку в России

Он проходил военную подготовку в Белгороде и участвовал в боевых действиях против украинских военнослужащих.

В Луганской области на блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил задержан боевик террористической группировки «ЛНР», сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

«12 марта на одном из блокпостов сотрудники Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск гражданина Б.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный прошел военную подготовку в российском Белгороде и вступил в ряды российских оккупационных войск и участвовал в боевых действиях против Украины.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Луганской области задержали боевика, которому «друг посоветовал» вступить в «ЛНР».

Пресс-служба штаба ООС