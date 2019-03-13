В Луганской области задержали боевика проходившего боевую подготовку в России

Он проходил военную подготовку в Белгороде и участвовал в боевых действиях против украинских военнослужащих.
В Луганской области на блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил задержан боевик террористической группировки «ЛНР», сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
«12 марта на одном из блокпостов сотрудники Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск гражданина Б.», – говорится в сообщении.
На блокпості в районі проведення операції Об'єднаних сил затримано бойовика збройних формувань РФ#ООС #операція_ОС12…
Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 13 березня 2019 р.
Отмечается, что задержанный прошел военную подготовку в российском Белгороде и вступил в ряды российских оккупационных войск и участвовал в боевых действиях против Украины.
Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в Луганской области задержали боевика, которому «друг посоветовал» вступить в «ЛНР».