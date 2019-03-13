Россия собирается оккупировать Одессу, – генерал Ходжес

По мнению экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Ходжеса НАТО должно продемонстрировать свою силу России, что-бы обуздать ее агрессию.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что в ближайшие десять лет может начаться война с Китаем. Он заявил об этом 12 марта в Праге на конференции по вопросам безопасности, посвященной 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО, пишет «Česke Noviny».

«Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь вполне может быть конфликт», – заявил Ходжес.

По словам Ходжеса, США «нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России».

Он также призвал Германию выделить на оборону больше, ведь страна является очень важным звеном для Альянса. Генерал-лейтенант США подчеркнул, что терроризм ставит под угрозу жизни многих людей, но союзники должны также решать потенциальные угрозы со стороны России и Китая.

Ходжес сказал, что НАТО должно увеличить свои возможности в Черноморском регионе.

«Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупирован, и, возможно, также Румыния», – считает генерал-лейтенант.

Напомним, что госсекретарь США Помпео подчеркивает, что развязанная Россией агрессия против Украины имеет цель получения доступа к нефтегазовым ресурсам. Отмечается, Россия пытается оказывать политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов.

«Česke Noviny»