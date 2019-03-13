В «ЛНР» ввели обязательную трудовую повинность населения

К фактически обязательной трудовой повинности будут привлекать жителей оккупированной Россией части Луганской области Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Так называемый «совет министров «ЛНР» утвердил «постановление», которым в оккупированном регионе вводится фактически трудовая повинность для гражданского населения, сообщает «Остров» со ссылкой на «документ», опубликованный 12 марта.

Отмечается, что порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ «для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения» разработан в соответствии с «законом» псевдогосударства «о военном положении».

В издании добавили, что от принудительных работ освободят тех, кто согласится пополнить ряды боевиков так называемой «ЛНР», а также матерей-одиночек и беременных женщин.

Также сообщается, что контролировать трудовую повинность будут так называемая «народная милиция» и прочие «исполнительные органы» оккупантов.

В издании отметили, что сейчас суть «постановления» доносят до местного населения, информируя о месте и времени сбора граждан, привлекаемых к работам.

«Мирные жители, согласно распоряжениям боевиков, «обязаны прибыть в указанное место к назначенному времени и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны», – сказано в публикации.

Отмечается, что за выполнение этих работ боевики обещают кормить и выплачивать компенсацию «в размерах, установленных «министерством труда и социальной политики».

«Остров»