Россия пытается оказывать политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов

Госсекретарь США Помпео подчеркивает, что развязанная Россией агрессия против Украины имеет цель получения доступа к нефтегазовым ресурсам.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов. Он сказал об этом на конференции CERAWeek в Хьюстоне, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину», – заявил Помпео.

По его словам, «Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам».

«Она, Россия, лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан», – сообщил Помпео.

Напомним, что в ЕС утвердили изменения газовой директивы позволяющие реализацию проекта «Северный поток-2». Целью предложенных поправок является обеспечение того, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной.

«Интерфакс-Украина»