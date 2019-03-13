В России считают, что закон США о непризнание аннексии Крыма «ни на что не повлияет»

В России продолжают официально заявлять о «добровольном и легитимном возвращение Крыма в Россию».

Глава комитета по международным делам в Совете Федерации России Константин Косачев уверен, что запрет американским органам власти признавать Крым российским не будет иметь последствий. Он выразил такое мнение в Facebook.

«Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединенным Штатам признавать Крым российским, разумеется, не будет иметь последствий ни для реального статуса Крыма, ни для международной обстановки вокруг него», – заявил Косачев.

Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединённым Штатам признавать Крым… Опубліковано Константином Косачевим Вівторок, 12 березня 2019 р.

«Но такой цели и не преследовалось. Ведь большинство актов американских законодателей по России принимается исключительно для внутреннего пользования», – добавил он

По мнению российского депутата, «если Конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчет в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле».

«Понятно, что это окрик Трампу и союзникам, но раз такой окрик нужен, и не в 2014 году, а в 2019 – это симптоматично», – написал Косачев.

«И еще этот закон о кодифицированном американскими конгрессменами непризнании, а следовательно – о нарушении прав человека, коих в Крыму и Севастополе более 2 миллионов 300 тысяч. Быть может, это самое массовое нарушение прав человека, закрепленное отныне в законе. США пионеры и в этом», – добавил он.

«Ну, а с названием акта – «Закон о непризнании аннексии Крыма» – нельзя не согласиться: мы тоже не признаем добровольное и легитимное возвращение Крыма в Россию в качестве аннексии», – заявил Косачев.

«Украинско-Российское обозрение»