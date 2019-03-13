В ООН возложили на Россию ответственность за нарушений прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе

Мониторинговая миссии ООН по правам человека в Украине констатирует, что в Крыму ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что ответственность за большинство случаев нарушений прав человека за последние три месяца лежит на руководстве неподконтрольных районах Донбасса и оккупационной власти Крыма, сообщается в обнародованном 12 марта докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает «Deutsche Welle».

Применение российского законодательства – в частности, запрет религиозных общин движения Хизб ут-Тахрир – продолжает приводить к тяжелым нарушениям прав крымских татар в Крыму, отмечается в документе. Кроме этого УВКПЧ впервые заявило о неуместности применения российского уголовного законодательства по моряков, заключенных в результате инцидента в Керченском проливе.

«Члены экипажей украинских судов …, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции», – отмечается в докладе.

Несмотря на ограниченный доступ в ОРДЛО и невозможность работы в Крыму, Мониторинговая миссия по правам человека зафиксировала на этих территориях 189 нарушений за ноябрь-февраль.

Мониторинговая миссии ООН по правам человека в Украине констатирует, что в Крыму ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов. Об этом сегодня на международном форуме в Киеве сказала глава миссии ООН Фиона Фрейзер, пишет «Интерфакс-Украина».

«Тот тренд, который мы увидели на протяжении последних лет, говорит о том, что ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов на полуострове», – сказала Фрейзер.

В частности, она отметила, что в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства.

«Мы должны признать, что крымские татары в первую очередь становятся жертвами рейдов со стороны милиции и ФСБ, которые проводятся в их домах, местах публичных собраний», – добавила она.

По словам руководителя миссии, существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.

Что касается образования и языка, то Фрейзер заявляет, что крымскотатарский язык остается стабильно представленным в школьном образовании, в то время как возможность образования на украинском языке значительно уменьшилась.

Другой доклад посвящен ситуации в гражданском пространстве с основными свободами накануне президентских и парламентских выборов в Украине, подчеркивается, что нападения на представителей гражданского общества в Украине «создали атмосферу запугивания». Исследование, которое провели с начала 2018 до 15 февраля 2019 года, задокументировало 164 нарушения на подконтрольных Украине территориях.

Представители УВКПЧ зафиксировали тенденцию к увеличению количества нападений и угроз, направленных на представителей гражданского общества. Среди них – убийство Екатерины Гандзюк, нападения на журналистов NewsOne и адвокатов журналиста Василия Муравицкого.

«Эти нападения создали атмосферу запугивания, что влияет на способность и готовность людей открыто обсуждать общественно значимые вопросы, прежде всего – выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики», – отмечается в докладе.

Также задокументированы по меньшей мере 34 нарушения, которые прямо связаны с крайне правыми группами.

«Большинство таких нападений не расследуется, к тому же нередко правоохранители и сами прибегают к притеснениям, как, например, в деле с доступом к персональным данным журналисток Кристины Бердинских и Натальи Седлецкой», – цитирует издание доклад ООН.

Кроме того, по мнению УВКПЧ, процесс получения автокефалии УПЦ усилил напряженность между религиозными общинами. В докладе рассказывается о десяти фактах угроз и запугиваний священнослужителей – преимущественно УПЦ Московского патриархата. При этом источником давления на религиозных деятелей названы как ультраправые группы, так и Служба безопасности Украины.

«Deutsche Welle»