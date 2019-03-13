Кровная месть государственных мужей в России. Почему не стоит удивляться надгробию для Путина?

Украинским властям стоит обратить внимание на страхи Путина и обратить его животный ужас перед «сверхъестественным» в главные направления ударов на фронте гибридной войны.

Когда думается Россия достигла очередного днища, вдруг обнаруживается, что представления весьма и весьма оптимистичны и одновременно наивны – дна просто не существует. Особенности российского социально-политического ландшафта требуют тщательного препарирования и сравнительного анализа, как с подобными вещами в других частях света, так и с цивилизацией, для понимания уровня днища, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

1. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов сегодня объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, который в одном из своих выступлений назвал бывшего руководителя Чечни Ахмата Кадырова «предателем».

Слова представителя руководства РФ надо процитировать: «Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья – официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть. <…> Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ».

Думаю, это довольно серьезная угроза, поэтому Абдурахманову остается сейчас уповать лишь на профессионализм полиции Польши, где он сейчас живет. Но, а вообще, эта история наглядно демонстрирует, что Российская Федерация довольно быстро погружается в феодально-родовые отношения, скорее присущие раннему Средневековью, а не постиндустриальному обществу XXI века.

2. Впрочем, погружение российской власти во тьму веков может быть и более глубоким. В Набережных Челнах местные активисты установили черное надгробие с годами жизни и смерти Владимира Путина (1952-2019), его фотографией и траурной надписью.

Таким образом они «отомстили» ему за «убийство интернета» недавними законами, запрещающими критику власти. Фотографии могилы Владимира Путина тут же стали настоящим хитом в российском сегменте интернета.

Местная власть перепугалась не на шутку. Дело в том, что Путин действительно верит в заговоры, ведовство, молитвы, сглазы, обряды, магию и тому подобную белиберду.

Именно поэтому он не вылезает из церквей, никогда не показывает публике своих дочерей, а также никогда не произносит на людях имя своего главного врага – Алексея Навального. По приказу Кремля российские соцсети бросились срочно вычищать отовсюду фото путинского надгробия.

Активистов, его установивших, поймали и посадили под арест на 45 суток. Это уже не феодальные даже проявления, а что-то из первобытно-общинного вудуизма. Уверен, что Путин жутко испугался этой своей могилы, заказал молебны за собственное здравие и пытается сейчас нейтрализовать магический ущерб.

Кстати, украинские власти давно могли бы уже воспользоваться этим страхом Путина и забацать против него какую-то религиозно-магическую атаку. Хуже от нее никому не будет, а вот российский президент действительно испугается. Жаль, что на Банковой люди без фантазии работают.

3. Вообще говоря, любая власть, которая заявляет о своей повышенной духовности, обещает «защищать веру» или черпает легитимность из священных книг о загробной жизни, почти всегда является наиболее скотской и мерзкой из существующих. Сегодня стало известно о приговоре иранской юристке Насрин Сотуде, защищавшей в разных судах девушек и женщин, отказывающихся на людях носить хиджабы.

Саму Насрин признали виновной в оскорблении местного Верховного Лидера аятоллы Али Хаменеи, работе на свержение строя и общем неуважении к религии. Приговор – 38 лет в тюрьме и 148 ударов плетью.

На мой взгляд, одного этого приговора достаточно, чтобы признать, что если бог и есть, то на Иран ему совершенно наплевать, этой страной он вообще не интересуется. Вообще, надо сказать, что судя по качеству жизни, гипотетическому богу милее всего страны с наименее религиозным населением, вроде Швеции, Норвегии, Исландии и Новой Зеландии с Канадой. Поэтому если вы хотите жить хорошо, прекращайте верить в сказки!

4. Один из наиболее верующих и погруженных в мистику лидеров стран – это венесуэльский диктатор Николас Мадуро. Он на полном серьезе рассказывал, как общался с Девой Марией и древними индейскими богами, как ему являлся в виде птицы Уго Чавес, как он сам волей высших сил переносился в светлое будущее своей страны.

Разумеется, результаты правления этой высокодуховной личности сейчас больно бьют жителей Венесуэлы по голове. Из-за тупейшей политики Мадуро там начался кризис и голод. В этих условиях оттуда постепенно уехали все мало-мальски квалифицированные специалисты – «слишком умных» режим подозревал в нелояльности.

Поэтому когда в Венесуэле сломалась главная электростанция страны, там не нашлось людей, способных ее отремонтировать и наладить электроснабжение. Страна уже почти неделю остается без света. Из-за этого там не работает вообще ничего.

В больницах массово умирают пациенты, на улицах идут грабежи. Там начался настоящий зомби-апокалипсис. В который раз хочу повторить: спасти эту страну от полного ада способно лишь иностранное вмешательство. Изнутри ее реформировать уже невозможно.

5. Один из главных союзников Мадуро – Владимир Путин – очень недоволен намерением США ввести санкции против компаний, которые строят газопровод «Северный поток-2».

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня выдал очень жалостливую речь по этому поводу: «Мы все осознаем, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, которые можно сравнить фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне».

Хочется сказать Пескову: «Да ну?! Как Крым отжимать, так все нормально, а как вам самим хвост прищемили, так рейдерство?».

Они так и не поняли: если вы сами плюете на международные законы и правила, то остальные будут плевать на вас. Иначе не бывает.

6. Президент Польши Анджей Дуда сегодня как будто очнулся от летаргического сна. Он объявил, что Россия провоцирует страны Запада и пытается своими действиями разделить его на разные лагеря.

Хочется поинтересоваться, где Дуда был последние лет 10, если он только сейчас это заметил. Кроме того, надо сказать, что популистская партия ПиС, приведшая его самого к власти и контролирующая правительство Польши, тоже немало старается, чтобы разделить Запад.

В качестве примера можно привести ее позицию по назначению Дональда Туска председателем Европейского совета. Варшава в 2016 году пообещала заблокировать работу всего ЕС, если он займет этот пост. Тогда самой Ангеле Меркель пришлось дать полякам из ПиС по шапке, чтобы те не выпендривались и не ломали единство ЕС из-за своей личной неприязни к Туску.

7. Совет Европы сегодня предложил Украине не портить отношения с Венгрией и не рассматривать закон о языках до выборов президента Украины. По словам еврокомиссара Дуни Миятович, «в контексте избирательной кампании подобные дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений». Интересно, прислушаются ли украинские политики к мнению ЕС в этом вопросе.

8. В Алжире сложилась интересная ситуация. Окружение президента Абдельазиза Бутефлики согласилось не выдвигать едва живого 82-летнего главу государства на новый срок.

На это решение правящая клика пошла под давлением массовых акций протеста, уже неделю идущих по всей стране. Теперь же выборы президента, ранее назначенные на 19 апреля, вовсе отменены. Кто будет следующим легитимным правителем, непонятно, так как нынешние элиты не выбрали преемника, но категорически не хотят допускать победы кого-либо из демократической оппозиции.

В результате, там сейчас может произойти что угодно – от нормальных выборов и установления демократии до кровавой революции и прихода к власти адских исламистов. Надеюсь, что они там все-таки пойдут по нормальному пути развития. Но в целом эта история иллюстрирует, какой хаос начинается в стране, где ради власти одного человека уничтожены все прочие институты.

9. Ну и последнее на сегодня. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Toyota договорились вместе поработать над созданием специального герметичного автомобиля, способного возить людей на дальние расстояния по Луне.

Поскольку японцы – народ добросовестный, толковый и изобретательный, я почти не сомневаюсь, что очень скоро этот автомобиль будет готов. А желающие его приобрести обязательно найдутся. Сейчас сразу нескольких стран и компаний работают не только над отправкой человека к Луне, но и над созданием там постоянных поселений.

Иван Яковина, «Новое Время»