Порошенко: «На благотворительность я потратил почти 1,5 млрд грн»

Президент Украины дал большое интервью и честно ответил на непростые вопросы, которые волнуют украинское общество и используются российской пропагандой для дестабилизации ситуации накануне выборов.

В деле освобождения захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских военных моряков, – по мнению президента Украины Петра Порошенко, – не следует ожидать каких либо положительных сдвигов до президентских выборов 31 марта. В тоже время у Украины есть четкий план действий направленный на то, что бы заставить нацлидера Путина освободить и вернуть домой украинских военнопленных моряков. Порошенко дал интервью в программе «Факты недели» на телеканале «ICTV». В этом материале собраны главные его заявления.

Коррупция в Укроборонпроме «выбила из колеи»

Это меня выбило. И не могло не выбить. Ситуация требует быстрых и решительных действий. Возбуждено 400 уголовных дел. Предъявлено 120 обвинений. Руководители предприятий или уволены, или получили приговор суда.

По Укроборонпрому: после моего обращения возбуждено дополнительных почти 10 уголовных дел. Проведены обыски у всех фигурантов. Гарантирую: те, кто украл, будут нести ответственность. Ни фамилии, ни должности, ни дружеские или родственные связи не остановят преодоления коррупции.

Как пройдет аудит Укроборонпрома

Первое: чтобы доверяли международные партнеры, желательно, чтобы аудит делала одна из четырех крупнейших международных аудиторских компаний.

Второе: украинская аудиторская служба (правительственная), счетная служба и любые другие компетентные органы будут привлечены к ревизии каждого контракта. И это также нужно для доверия.

Третье: если расследуется дело по высокопоставленным чиновникам, то это компетенция НАБУ и САП. И последнее: это должно быть абсолютно прозрачно, общественность должна быть хорошо проинформирована.

Освобождение захваченных Россией моряков

Не жду позитивных новостей до президентских выборов. Путин четко сказал, что он не будет делать ни одного шага. Но после победы на президентских выборах мы знаем, что мы будем делать.

Устал от перетасовки тех же лиц во власти

Благодаря децентрализации из местных общин будут браться новые лица. Есть лифты, которые должны поднять из села, поселка, города в Киев новых людей, которые зарекомендовали себя реальными действиями.

Заряжается во время поездок на фронт

Там ты встречаешь настоящих людей. Там ты понимаешь опасность, которая угрожает государству, и насколько сейчас велика роль человека, который защищает наше государство.

1,5 миллиарда на благотворительность

Сейчас впервые говорю: я на благотворительность потратил почти 1,5 миллиарда гривен. И значительную часть из них я потратил на армию. Поэтому нулевая толерантность к коррупции.

Петр Порошенко, «ICTV»