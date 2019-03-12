В России «проблемные» дети будут воспитываться в военно-патриотические лагерях

В Министерстве внутренних дел России приняли такое решение в отношение несовершеннолетних детей, «склонных к совершению правонарушений».

В Министерстве внутренних дел России решили отправлять несовершеннолетних, «склонных к совершению правонарушений», в военно-патриотические лагеря, сообщает «ТАСС», ссылаясь на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По его словам, вопросы относительно направления детей и подростков в такие лагеря уже решены.

Кроме того, Патрушев сказал, что МВД России активизирует борьбу с «манипулированием сознанием» несовершеннолетних через соцсети.

По данным издания «Коммерсант», на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разослали предложения о создании отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» для «развития юнармейского движения».

«В середине февраля на предприятия было разослано письмо, в котором со ссылкой на указание начальника военных представительств Минобороны РФ полковника Олега Степанова поручалось «продолжить работу по развитию юнармейского движения на предприятиях ОПК», – передают в издании слова источников.

В документе, который есть в СМИ, уточнялось, что на каждом предприятии ОПК нужно создать юнармейские отряды и «организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов».

В ведомстве также просили предприятия ОПК отчитаться о проделанной работе.

Движение «Юнармия» в РФ создали в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

«ТАСС»