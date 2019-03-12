Зеркаль: Основными инструментами российской политики и дипломатии остаются «договорняки» вместо договоров

В украинском внешнеполитическом ведомстве дли ответ на российскую дипломатическую ноту по поводу не продления Украиной договор о «дружбе» с Россией.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали направленную Россией ноту из-за завершения договора о дружбе, написала в Facebook замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, в МИД считают, что нота РФ является свидетельством желания Москвы решить все споры не в судебных органах, а лишь посредством «политических консультаций».

Зеркаль отметила, что 11 марта МИД РФ подтвердил получение ноты Украины о непродлении действия Большого договора, которая была направлена Москве еще 21 сентября 2018 года.

«Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ – подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года. По канонам международного права, Россия не могла поступить иначе. Эмоциональная «газовая атака» МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, опубликованных по этому поводу, лишь подтверждают насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно. Большинство этих «обвинений» неоднократно обсуждались во всех возможных форматах. Чем подробнее мы их проговаривали, тем четче становилась ответ, что претензии РФ необоснованны и имеют целью скрыть собственные варварские нарушение международного права», – отметила замминистра.

11 березня 2019 року МЗС Російської Федерації підтвердило отримання ноти МЗС України про непродовження дії Великого… Опубліковано Lana Zerkal Вівторок, 12 березня 2019 р.

«И еще один важный аспект. Украина в своих нотах по Большому договору настойчиво предлагает решить все споры в судебных органах, в частности Международном суде ООН. Россия постоянно этого избегает. И теперь позиция РФ уже совсем ясна – никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными – «договорняки» вместо договоров. Надеюсь, что 1 апреля станет точкой невозврата и отношения, основанные на «договорняках» никогда не вернутся в украинскую политическую жизнь», – добавила Зеркаль.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, а потом оказала всестороннюю поддержку в формировании террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. В связи с этим Украина решила не продлевать договор на следующее десятилетие.

После этого МИД РФ направил ноту, в которой обвинил Украину в «ведении целенаправленного наступления на русский язык и права русскоязычного населения».

«Украинско-Российское обозрение»