СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба России на Донбассе

Выявлено не менее 15 человек работающих на российских кураторов ГРУ.

Служба безопасности заявляет о разоблачении агентурной сети Главного управления Генерального штаба России на подконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко сообщил об этом на брифинге 12 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, в состав подразделения «Сапфир» входило пятнадцать идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования так называемой «народной милиции «ЛНР».

Военная контрразведка СБУ говорит, что курировал группу – кадровый сотрудник ГУ ГШ ВС РФ подполковник Александр Сазонов (оперативный псевдоним – «Павел Бодров»).

«Мы установили, что он занимает должность руководителя оперативной группы в составе разведывательного центра российской военной разведки в Луганске», – уточнил Левченко.

По данным СБУ, возглавляет группу завербованная военной разведкой России гражданка Украины – Екатерина Василина.

В СБУ говорят, что российские агенты распространяли в соцсетях фейковые призывы от имени якобы патриотических сил к антиправительственным акциям, направленным на борьбу с коррупцией и импичмент президента Украины, в том числе накануне выборов.

Кроме этого группа распространяла другие фейковые материалы, как то сообщение с обвинениями командования ВС Украины в якобы сокрытии боевых потерь.

«Всего за время своего существования ими было сфабриковано и опубликовано в социальных сетях Интернет почти двенадцать тысяч фейковых информационных материалов антиукраинского характера. Сейчас СБУ проводится комплекс мероприятий по блокированию деятельности группы «Сапфир», – говорится в сообщении СБУ.

В Службе безопасности отметили, что на данный момент задержали 4 агентов-информаторов, которым суд избрал меру пресечения содержание под стражей. Им объявлено подозрение в содействии созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.

СБУ