Российские хакеры готовят новый удар: раскрыт план Путина по дестабилизации Украины во время выборов

Россия с помощью хакерских атак попытается заявить о фальсификации выборов в Украине и их нелегитимности.

По информации группы «Информационное Сопротивление», на данный момент российские спецслужбы готовятся к проведению серии кибератак, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Украине во время президентской кампании и в поствыборный период, при последующей подготовке к парламентским выборам, об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В частности, по нашим данным, для реализации указанных планов под общим руководством Генерального штаба ВС РФ, департаментом киберзащиты ВС РФ (дислоцируется в Москве, Комсомольский проспект, дом 20), совместно с ведущими научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и т.п.), которое планируется использовать в киберпространстве Украины», – написал он.

По информации группы ИС, на данный момент российские спецслужбы готовятся к проведению серии кибератак, нацеленных на… Опубліковано Dmitry Tymchuk Вівторок, 12 березня 2019 р.

По его словам, данное программное обеспечение имеет сугубо «хакерский» характер, а их отдельные компоненты были приобретены ВС РФ в декабре 2018 года при посредничестве московского офиса «Лаборатории Касперского».

«Согласно разработанной стратегии, на первом этапе, используя специальные «хакерские программы», российская сторона будет стремиться «корректировать” процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандисткой кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене. Цель – заявить о «фальсификации результатов» и «нелегитимности» проведенных выборов», – отметил Тымчук.

«По мнению российской стороны, данные мероприятия вместе с другими элементами стратегии (информационными и силовыми) позволят обеспечить масштабную дестабилизацию внутриполитической обстановки в Украине на длительный период», – резюмировал он.

Дмитрий Тымчук, Facebook