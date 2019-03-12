Путин об Украине: «это просто как апельсин». Цимблюк о российских угрозах Киеву

Несмотря на то, что разногласия по ракетному договору у России с США, тем не менее это вопрос несет прямую угрозу для Украины. Достаточно послушать российского нацлидер

Разрушение ДРСМД, и последствия для Украины. Кому снова грозит хозяин Кремля и что значит его фраза: «Шесть на ум пошло, шесть с ума сошло». Вопрос интересный и до сих пор будоражит умы, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Впрочем следует вспомнить слова Путина сказанные во время выступления с посланием Федеральному Собранию России. Там все очень четко рассказано.

В этих условиях для Украины становится первостепеннейший вопрос об обеспечение собственной безопасности, в свете реальности российских угроз.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»