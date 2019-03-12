Рядовые пехотинцы Путина. Авангардный отряд российской гибридной войны

Гибридная война которую ведет Путин против мир не сводится только к боям на Донбассе, кризису в Венесуэле. Один из авангардных путинских отрядов занят воровством и отмыванием денег.

Банкир Варданян, которого поймали на отмывании миллиардов российского олигархата (от путинского кошелька Ролдугина до Чубайса), слыл либералом. Это не мешало ему быть членом совета и главным спонсором гбешной конторы «Диалог цивилизаций», созданной специально для подкупа западных элит и экспертного сообщества, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

Этот передовой отряд гибридной войны возглавляет известный православнуто-железнодорожный чекист Якунин. Казалось бы, что может быть общего у такого мастодонта с продвинутым финансистом, кумиром многих либеральных экономистов Варданяном? Ответ прост.

Банкир Варданян, которого поймали на отмывании миллиардов российского олигархата (от путинского кошелька Ролдугина до… Опубліковано Игорем Эйдманом Вівторок, 12 березня 2019 р.

Общее у них – служба. Оба они – солдаты путинской гибридной войны, безропотно исполняющие приказы главнокомандующего и поэтому имеющие возможность воровать миллиардами.

Игорь Эйдман, Facebook