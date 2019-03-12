Приключения российских дипломатов-мошенников в Чехии. Вернет ли Путин украденного кота

В нарушение Венской конвенции российские дипломаты в Чехии сдают в субаренду предоставленное им элитное жилье без контракта и за черный нал. В год набегает пара миллионов долларов.

Российская дипломатия опять пробивает дно, если, конечно, не стучит в него снизу. При этом стучит ногами, так как руки заняты все более глубоким копанием в направлении очередного дна. И дело не в очередных инсинуациях в адрес Украины или шпионских скандалах – к этому уже относятся как к неизбежному компоненту аллюра рысаков «лавровской породы», пишет на страницах «Деловой Столицы» Руслан Весел.

И не в очередных «дебилах, б…» от главы российского МИД или в «олигофренах» и «сумасшедших» от его подчиненных в адрес граждан страны пребывания, которые сказали или спели что-то не понравившееся российскому посольству. И даже не в дипломатически-контрабандном «семейном подряде» Андрея Ковальчука и его сестры, причастных соответственно к делу об аргентинском кокаине и к использованию документов российских дипломатов и их берлинского представительства для нелегального ввоза из Германии ширпотреба и медикаментов («санкции только на пользу России!»).

Активность российского представительства в Чехии помогла объяснить причину недавнего высказывания Владимира Путина о «подхрюкивании»: видимо, он оценивает всех людей через призму своего окружения. А в Праге его подчиненные поступили в полном соответствии с русской же пословицей «пусти свинью за стол – она и ноги на стол». Да еще и показали себя мелкими аферистами и гопниками.

Итак, чешские СМИ вскрыли мошенническую схему кормления российских чиновников на недвижимости, предоставленной Прагой для российских дипломатов. Согласно публикации издания Denik N в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях российское представительство зарабатывает на субаренде элитных квартир, выделенных ему для размещения своих сотрудников. Речь идет о принадлежащих чешскому государству 200 квартирах в четырех домах, предоставленных, как утверждают в чешском МИДе, еще советским дипломатам на неопределенный период в бесплатное пользование на основе договоренностей 1980-х.

К тому же, согласно публикациям, это элитное жилье сдается в субаренду без подписания контракта, причем наниматели расплачиваются кэшем с довольно неоднозначным представителем российского предприятия «Госзагрансобственность» Александром Терентьевым. Расследователи утверждают: «Деньги собирает наличными должностное лицо российского посольства.

Арендаторы, которые протестовали, закончили или в суде, или в больнице. Арендаторы жаловались на насилие и издевательства». Ко всему этому они добавляют, что ряд объявлений с предложениями арендовать квартиры служит документальным подтверждением такой деятельности.

Комментариев от российского МИД относительно расследования, естественно, не поступало. Что только подхлестнуло журналистов более плотно заняться этим делом, выяснив много интересных подробностей о замешанных в деле россиянах и о том, почему в результате их реально насильственных действий наниматели попадали в больницу.

Начнем с последнего, так как пострадавшим оказался гражданин Украины. Довольно немолодой уже Александр Маклаков 20 апреля прошлого года подвергся нападению двух россиян: собирателя наличных с жильцов Терентьева и его помощника (предположительно дворника жилищного комплекса) по фамилии Кленовый. Он рассказывает: «Терентьев сразу ударил в лицо меня, я ударился головой о стенку, потерял сознание. Когда пришел в себя, Терентьев стал меня бить ногой в область правого плеча.

А Кленовый с другой стороны тоже пинал в область левой почки. В результате по медицинским показаниям у меня в двух [местах] перелом шейки плечевой кости и повреждение левой почки, сотрясение мозга. Есть все рентгеновские снимки с переломами, заключение врача – все это есть».

Пока точно неясно, что стало причиной избиения ногами пожилого арендатора двумя гопниками от дипломатии, из которых как минимум Терентьев (судя по фотографии) раза в два младше его. Из публикаций чешских СМИ вырисовывается, что таковыми стали его возмущения по поводу условий аренды, в частности, отсутствия письменного договора о ней, без которого невозможно получить вид на жительство в стране.

Хотя дальнейшее расследование уже телеканала «Настоящее время» позволяет предположить, что причиной могло стать возмущение Маклакова по поводу многолетнего конфликта Терентьева с другой жительницей проблемных домов – Юлией Крамарж, к которой он периодически приезжает, пользуясь украинским безвизом.

Бывшая журналистка Крамарж проживает в пражском «дипломатическом доме» с 2013 г., и поначалу обе стороны все устраивало. Но в 2015 г. новоназначенный представитель «Госзагрансобственности» в Праге Александр Терентьев решил ее из арендованного жилья выкинуть. Женщина потребовала выселения по суду, но ее начали выживать: отключали газ, воду и электричество, заливали клеем входные двери и т. д.

Юлия не сдавалась и даже начала требовать 1 млн руб. моральной компенсации за причиненные неудобства. Недавно Терентьев пошел в очередное наступление: в январе их спор начал рассматривать суд. Но совсем не пражский, а знаменитый Басманный суд Москвы, известный осуждением Михаила Ходорковского и недавним арестом последнего оставшегося в России крупного иностранного инвестора Майкла Калви.

Однако Терентьев, видимо, понял, что избавиться от неудобной арендаторши ему не поможет и басманное правосудие, так как даже оно потребовало документов, подтверждающих право «Госзагрансобственности» сдавать в субаренду пражские квартиры. А таковых, конечно же, не оказалось.

Ведь, по словам бывшего министра иностранных дел Чешской Республики Цирила Свободы, когда дело касается возможности проживания в бесплатно переданном страной пребывания иностранному посольству жилье, то «привилегии и иммунитеты распространяются на дипломатов, а не на третьих лиц». Поэтому то, что делают россияне, попахивает нарушением «основополагающих принципов Венской конвенции».

Представитель «Госзагрансобственности», чтобы сделать Юлию Крамарж посговорчивее, пошел на захват заложника – любимца всего дома кота Степана, принадлежащего беспокойной арендаторше. Условием возвращения он якобы называет уплату Юлией задолженности, оцененной в тот же 1 млн руб., которую она требует с него в виде компенсации за моральный ущерб.

Но бывшая журналистка не спешит расставаться ни с деньгами, ни с требованиями компенсации, ни с квартирой в «дипломатическом доме». Вместо этого она пишет письма Владимиру Путину, требуя, чтобы его подчиненные вернули похищенное животное.

Эта ситуация уже стала предметом пристального внимания не только чешских СМИ, но и правоохранительных органов этой страны. Они пока не спешат с выводами, однако после скандала им будет трудно закрывать глаза на то, что россияне в наглую зарабатывают на чешской госсобственности по пару миллионов долларов в год, не платя при этом ни копейки налогов в местную казну.

Хотя определенные (пусть и косвенные) свидетельства в пользу того, что чешское правительство интересовалось ситуацией со сданными в аренду российским дипломатам домами, есть. Это касается начавшихся лет пять назад попыток “Госзагрансобственности” выселить всех арендаторов, которые могли проболтаться. Сначала, сразу же после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе, таковыми оказались украинцы. Потом – белорусы с казахами.

Остались только русские, но гопники-дипломаты допекли и их, что видно по неожиданному для журналистов согласию жильцов рассказать ситуацию на камеру. Поэтому теперь Терентьев с помощниками старается заселять в квартиры только сезонных рабочих из бывших советских республик Центральной Азии.

Но каково бы ни было внимание чешских правоохранителей к ситуации, вряд ли оно закончится наказанием для посольского рэкетира Александра Терентьева: в Чехии у него есть дипломатический иммунитет, а в России – влиятельные родственники, близкие к самому Владимиру Путину (так что вряд ли российский президент поможет с возвращением похищенного кота).

А вот окончательно закрепить за Россией имидж государства-гопника данная ситуация вполне может. Или как минимум весьма токсичного государства-афериста, даже с дипломатическими представителями которого желательно иметь поменьше дел.

Руслан Весел, «Деловая Столица»