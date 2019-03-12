Недолго музыка играла. О сущности продажных людей в украинско-российских отношениях

Бабченко прокомментировал решение украинской певицы MARUV, победившей в украинском национальном отборе на «Евровидение», поддержать российского участника конкурса Лазарева.

MARUV заявила о поддержке на «Евровидении» Сергея Лазарева и о том, что в начале апреля уезжает в Россию на масштабные гастроли и сольный концерт в Москве, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Ну слава те, господи…

Слава богу, не подписала этот кабальный договор и не стала политической дубинкой в руках НТКУ. А то ж ведь мучилась бы сейчас, страну свою представляла, гимн бы петь пришлось…

Кто вынесет такое?

MARUV заявила о поддержке на "Евровидении" Сергея Лазарева и о том, что в начале апреля уезжает в Россию на масштабные… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 12 березня 2019 р.

А сколько долбоебов защитничков было в коментах-то, боже…

Один русский либерал, из Праги воюющий с Порошенко, все мне доказывал, что злобный Аласания пытается заставить ее агитировать за Кровавого Барыгу.

Ну, ничего. Осталось только Президента выбрать, который на сольный концерт в Москву поедет, и все будет норм. А, судя по количеству фанатов Марув, так и будет.

Ну, что ж. Президент должен соответствовать своей стране. Все должно быть органично.

Ваш дед Ванга.

Аркадий Бабченко, Facebook