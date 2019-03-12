Климкин прокомментировал ноту МИД России о соблюдении договора о «дружбе»

Климкин подчеркнул, что России ответил на украинское уведомление о не продление Договора о дружбе спустя почти полгода.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на ноту российских коллег утверждением, что Украина поступает правильно. Своим мнением он поделился в Facebook.

«Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которое мы направили еще 21 сентября 2018 года», – констатировал он.

Отримали від МЗС РФ ноту у відповідь на нашу заяву щодо наміру не продовжувати Договір про дружбу, співробітництво і… Опубліковано Pavlo Klimkin Вівторок, 12 березня 2019 р.

«Как видите, с ответом они не медлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это якобы только сама Украина систематически нарушала Договор», – добавил Климкин.

«Например, Соглашение об ассоциации с ЕС – это, по их мнению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократичными, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми», – отметил министр.

«Значит, все делаем правильно», – заявил глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Россия призывает Украину к соблюдению договора о «дружбе». Соответствующую дипломатическую ноту обнародовал МИД России.

«Украинско-Российское обозрение»