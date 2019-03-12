Озлобление российского населения. Как меняются настроения жителей «духовно-скрепной» федерации

Россияне собрались на несколько тысячный митинг в Москве. Демонстранты выступали против изоляции местного интернета.

Протестующие также были недовольны очень жесткими законами, которые запрещают ругать власть в соцсетях даже самым обычным людям, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Несмотря на то, что на митинг пришли как минимум 15 тысяч человек, никакого толку от него не будет. Ведь для Москвы любое собрание менее ста тысяч участников за массовое не считается. Все из-за масштаба города.

Я даже больше скажу: этот митинг дал власти зеленый свет на окончательное закручивание гаек. В первую очередь, Кремль убедился, что тема свободы в интернете интересна очень маленькому количеству граждан страны, поэтому можно делать все что угодно.

На самом митинге (кстати, разрешенном) полиция от безделья арестовала несколько десятков воздушных шариков. Они были названы «беспилотниками», для использования которых требуется лицензия. Еще несколько человек задержали и отвезли в полицию уже после митинга, но в целом все прошло мирно.

Надо признать, что силы оппозиции там совсем неравны. Путинский режим отлично готов к оппозиционным уличным акциям протеста. Строго говоря, он последние лет 10 только к ним и готовился. Поэтому я совсем не верю в либеральную революцию там.

Если и ждать чего-то интересного, так это от людей попроще, которые не будут стесняться в выборе методов. На прошлой неделе стало известно, что 3 марта неизвестный активист забросал коктейлями Молотова мэрию Красноярска.

Причем сделал он это прямо во время визита в этот город Владимира Путина. Чтобы не нарваться на неприятности, власти тогда скрыли инцидент и от СМИ, и от самого Путина, но после появления в сети видео этого инцидента, о нем стало известно уже всем.

Неизвестный житель Красноярска очень ярко и наглядно показал, какие формы может принимать диалог общества и власти в отсутствии свободного интернета. «Не хотите поговорить – получайте коктейль Молотова!»

Это, я уверен, лишь первый звоночек. Дальше таких людей будет больше. Сейчас они по всей стране регулярно избивают полицейских и других путинских силовиков. Потом перейдут к красноярским методам, а следом я даже и не знаю, что будет. Может быть что-то типа народовольцев и бомбистов.

В общем, ситуация в России развивается в очень интересном направлении. Причем сменить вектор никто не может. Ситуация в стране все хуже, власть все наглее, либералы все беспомощнее, а простой народ все злее.

Иван Яковина, «Новое Время»