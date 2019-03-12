123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Илон Маск признает ведущую роль Украины в космических успехах России

«Украинско-Российское обозрение»
12 марта 2019

Украина, по мнению Маска сыграла главную роль в становление российской космической отрасли.

Основатель SpaceX Илон Маск признает, что Украина сыграла ведущую роль в становлении советской, а теперь российской космической отрасли. Так он отреагировал в Twitter на комментарий к своему твиту.

Маск отметил, что «у России отличное ракетостроение и лучший двигатель, который сейчас летает, – многоразовая версия их новой ракеты Ангара была бы отличной».

Комментатор отметил, что большая часть «российской инженерии» родом из СССР и имеет украинские корни.

«За все 28 лет существования Российская Федерация не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие», – добавил комментатор.

«Украина действительно сыграла главную роль», – признал в ответ Маск.

Напомним, что ранее в России заявили о сокращение штатов на самарском ракетостроительном заводе «Прогресс». До конца марта с завода уволят более 800 человек.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Илон Маск, космос, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены