Несмотря на то, что сама Россия нарушила основополагающие положения договора о «дружбе», Украину призывают к соблюдению его положений.

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Министерству иностранных дел Украины ноту по поводу прекращения действия договора «о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле», – заявило МИД России.

Российские дипломаты отметили, что «1 апреля 2019 года по инициативе украинской стороны прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года».

Украина обвинила Россию в нарушении соглашения, а президент Петр Порошенко пояснил, что по вине Москвы оно давно стало «анахронизмом».

МИД России заявляет, что Договор мог устареть, но Москва всегда была готова обсуждать предложения по модернизации договорно-правовой базы.

#Украина Все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с «агрессором» нарушают права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память https://t.co/ch7YOfdxqV pic.twitter.com/DA5uIOREf0 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 12, 2019

Ведомство Сергея Лаврова указывает, что в Договоре о дружбе стороны брали обязательства не заключать с другими странами договоров, направленных против партнера, и не позволять использовать свою территорию в ущерб его безопасности – а Украина взяла курс на НАТО чуть ли не в 2004 году.

«При этом даже не был задействован предусмотренный Договором 1997 года механизм консультаций с Москвой для обсуждения данного вопроса», – возмущается МИД России.

Россияне напоминают о ст. 12 о защите «этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств» на своей территории, а также об обязательстве «содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации».

По их словам, «майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины».

Россияне уверены, что законы о кинематографии, о гастрольной деятельности, о печатной продукции антиукраинского содержания, а также проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» идут «в русле политики тотальной украинизации и ущемления прав русскоязычного населения Украины».

Что же до аннексии, то МИД РФ настаивает, что это Украина в разрез с договором «продолжает отказывать народу Крыма в праве свободно распоряжаться своей судьбой».

При этом Россия умалчивает, что она нарушила территориальную целостность Украины, защищенную договором.

«Приведенной информации достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор», – считают российские «дипломаты».

По их утверждению, «майданные власти» нарушают права собственных граждан и пытаются разрушить связи между народами России и Украины под прикрытием борьбы с агрессором.

МИД России