США обвинили Россию и Кубу в кризисе охватившем Венесуэлу

Обвинения госсекретаря США Помпео прозвучали на фоне разрушительного отключения электроэнергии, погрузившего наиболее густонаселенные районы Венесуэлы в темноту.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в нынешнем кризисе в Венесуэле, поскольку ранее поддерживали и продолжают поддерживать режим Николаса Мадуро, сообщает «The New York Times».

Он отрицает обвинения Мадуро в том, что иностранные государства – четкий намек на США – имели какую-то роль в обесточивании Венесуэлы. Вместо этого, по словам Помпео, вина прямо ложится на Гавану и Москву.

«Когда нет электроэнергии, благодарите чудеса современной кубинской техники. Когда нет воды, благодарите отличных гидрологов с Кубы. Когда нет еды, благодарите кубинских коммунистов», – сказал он.

Помпео также заявил, что российское правительство использовало свои основные СМИ, «RT» и «Sputnik», чтобы «отвлечь внимание» от превращения золотых резервов Венесуэлы в наличные.

«Кремль стоит со своими венесуэльскими друзьями против воли народа суверенной нации ради защиты дружественного к Москве режима», – заявил Помпео.

Соединенные Штаты и раньше называли Кубу и Россию среди тех, кто поддерживает Мадуро, но никогда не в этих обвинениях не было такой конкретики, которую выдал Помпео. Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как министерство финансов США ввело новые санкции против российского банка, обвиняемого в оказании помощи правительству Мадуро в обход американских финансовых санкций.

«The New York Times»