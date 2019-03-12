В России заявляют, что боевики «Исламского государства» готовили теракт на концерте Киркорова

Взрыв должен был прогреметь на концерте в Махачкале в 2017 году.
Следственное управление МВД в Дагестане обвиняет четверых местных жителей в участии в «Исламском государстве» и подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Адвокат одного из фигурантов Исрафил Гададов сообщил об этом российскому «Интерфаксу».
«На прошлой неделе фигурантам было объявлено об окончании следственных действий и предъявлено обвинение в окончательной редакции», – сказал адвокат, защищающий обвиняемого Хидирнеби Казуева.
В обвинении утверждают, что весной 2017 года Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, а также Шамиль Магомедов объединились в Махачкале для осуществления террористической деятельности «Исламского государства».
Также следствие считает, что в мае 2017 года обвиняемые, за исключением Магомедова, решили, используя самодельные взрывные устройства, совершить теракт на выступлении Киркорова, запланированном в Махачкале на 6 июля того же года.
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«Однако реализовать задуманное, утверждает следствие, фигурантам не удалось, поскольку территория зала, где выступал артист, охранялась сотрудниками полиции, «и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него», – пишет российское издание.
В то же время в СМИ нет официальных комментариев от правоохранительных органов РФ, а в пресс-службе Киркорова агентству заявили, что «данная тема не комментируется артистом».
В то же время адвокат рассказал, что целью был не теракт, а убийство Киркорова.
«По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Казуев настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв», – сказал адвокат.
Четырех мужчин задержали еще осенью 2017 года.