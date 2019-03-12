Посол Украины в Австрии отверг обвинения МИД Австрии в цензуре из-за запрета на въезд Вершютцу

Посла вызывали в австрийское внешнеполитическое ведомство на разговор из-за запрета на въезд в Украину руководителю бюро телерадиокомпании ORF Вершютцу.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что дело руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершютца не имеет отношения к проблемам свободы слова. Он сказал об этом в комментарии «Европейской Правде».

В частности, посол рассказал о своем визите в австрийский МИД.

«Я четко заявил, что дело Вершютца не имеет никакого отношения к проблеме свободы слова», – отметил Щерба.

Дипломат также рассказал о визите на Донбасс на прошлой неделе большой делегации известных австрийских журналистов, многие из которых известны своей критикой Украины.

« Они не имели никаких проблем с въездом в Украину или аккредитацией в зоне ООС. Просто эти журналисты имеют элементарное уважение к Украине и ее законодательству. Других требований у нас нет. Господин Вершютц этих требований не придерживался – и получил наказание, очень мягкое с точки зрения толкования украинского законодательства», – подчеркнул Щерба.

МИД Австрии в понедельник вызвало на разговор посла Украины в Вене Александра Щербу из-за запрета на въезд в Украину руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершютцу, и заявило, что этот шаг противоречит ценностям Соглашения об ассоциации с ЕС.

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерена вынести вопрос запрета въезда австрийского журналиста в Украине на обсуждение министров иностранных дел ЕС.

Раньше она осудила запрет на въезд для журналиста как «недопустимую цензуру в Европе».

Кристиан Вершютц – шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF. Украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила, ссылаясь на свои источники, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину из-за угрозы, которую он представлял для национальной безопасности.

По ее словам, с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, «широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от «Раша тудей», которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ называл «ополченцами».

В СБУ пояснили, что основанием для решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

«Европейская Правда»