ФСБ направило на психолого-психиатрическую экспертизу 11 украинских военнопленных моряков

Несмотря на возражения адвокатов украинских моряков, насильственно удерживаемых в России, ФСБ направляет их психолого-психиатрическую экспертизу.

ФСБ России направила на психолого-психиатрическую экспертизу уже 11 украинских военнопленных моряков, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

11 марта моряков Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова, а также их адвокатов следователи ознакомили с постановлениями о назначении амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз.

«Защита возражала против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, учитывая, что следствие не собирается позитивно реагировать на возражения адвокатов, ими были заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы в отношении военнопленных», – сообщил адвокат.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации обстреляли и захватили в плен три украинских корабля (два бронекатера и рейдовый буксир) при плановом переходе судов из порта Одессы в порт Мариуполь. В российский плен попали 24 члена экипажа, оккупанты вывезли их в Москву. 15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении ареста для украинцев до конца апреля.

«Украинско-Российское обозрение»