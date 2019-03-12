Россия готовит новое вторжение в Украину: роспроспаганда раскручивает «конфликт» вокруг предприятия «Вода Донбасса»

Россия использует любые поводы для оправдания собственной агрессии против Украины и нового открытого вторжения.

В частности, коммунальное предприятие «Вода Донбасса» понадобилось оккупантам для создания повода к открытому вторжению в Украину. Блогер Фашик Донецкий опубликовал на своем сайте «FashikDonetsk.com» данные о том, что российские оккупанты хотят полностью захватить под свой контроль стратегически важное коммунальное предприятие.

«Мало кто знает, но Пушилин недавно провел совещание с Ананченко и его замом. Пушилин верещал, как весенний кот, который хочет любви, ибо получил пистонов от кураторов из РФ… Ну а теперь самое интересное. Пушилин получил от Кремля задачу – отжать КП «Вода Донбасса» полностью и целиком. Причина – Пушилину приказали ликвидировать зависимость от предприятия… Пушилин приказал всеми способами раскрутить и осветить конфликт по поводу воды в СМИ, ибо он владеет информацией о том, что роспропаганда уже разработала и подготовила информкампанию по этому поводу», – отметил автор.

Также, по его данным, Пушилин сказал, что конфликт в СМИ – это лишь предлог для выхода на границы Донецкой области.

«РФ упаковывает причины возможного наступления и выхода на границы области в блестящий фантик и все пучком будет. Но и это еще не все. Пушилин намекнул, что попытка выйти на границы Донецкой области будет происходить во время хаоса в Украине».

По мнению блогера, ситуация с КП Вода Донбасса будет накаляться и бурно освещаться во всех пропагандистских источниках.

«Часть информации сольют нашим рублевым проституткам (типа оппозиционным журналистам), которые будут верещать про инсайд. Также наших обычных людей будут использовать как полезных дурачков: они будут верещать зрада и все такое. Ну и последнее и самое грустное. Согласитесь, ммм-щик Пушилин не мог просто так сказать, что в Украине будут «качели», а также не мог разработать операцию по дестабилизации обстановки вне оккупации. Это значит, что нас ждут увлекательнейших три недели, ибо русня уже все придумала. Вскроется не одна консерва, будут провокации и фейковые новости», – подытожил автор.

Фашик Донецкий так же подчеркивет, что следует держать голову холодной и не поддаваться на провокации, «ибо скучно не будет».

Фашик Донецкий, «FashikDonetsk.com»