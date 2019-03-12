«Суверенный интернет» не дает спокойствия. Власть не может успокоить остатки общества в России

«Вы заблуждаетесь»: Дмитрий Песков прокомментировал итоги митингов за свободу интернета, которые проходили в эти выходные в стране.

В частности, участники акций посчитали, что новый закон о «суверенном рунете» фактически означает, что Россия строит вокруг себя новый железный занавес. Пресс-секретарь президента на это возразил, что российская власть, наоборот, старается защитить свободный российский сегмент от дискриминаций со стороны США. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что ответ Пескова не снимет напряженности в обществе.

Кремль официально отреагировал на разрешенный, согласованный митинг за свободу интернета, который состоялся в длинные праздничные выходные. Что главное, он был многочисленным и проходил не только в Москве, но и в регионах, и в субъектах на него также пришли люди.

И это, возможно, стало неприятной неожиданностью для власти. В столице, по данным МВД, вышло 6,5 тыс. человек. Это означает, что было не меньше 10 тыс., а некоторые и вовсе насчитали 20 тыс.

12 февраля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект авторства известных сенаторов Клишаса-Боковой о технической возможности создания в России «суверенного интернета». В день оглашения своего послания 20 февраля Владимир Путин красочно обрисовал сложную международную обстановку и объяснил главным редакторам российских СМИ, что Соединенные Штаты сидят и слушают, что у нас происходит, поэтому надо что-то с этим делать.

После этого Госдумой был принят еще один пакет законов авторства все тех же Клишаса-Боковой о фейковых новостях и об оскорбления власти в интернете. И вот участники митинга, в частности, сделал вывод, что все это в совокупности есть попытка построить новый железный занавес, на этот раз в глобальной Сети. Дмитрий Песков решил ответить развернуто,но начал кратко: «Вы заблуждаетесь».

«Смотрел утром телевизор, и там один из участников акции говорит: «Они хотят нажать кнопку и отключить интернет». Это он говорил про власть в Российской Федерации. Но это абсолютное заблуждение», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от интернета. А опасаться надо именно этого, и как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений», – подчеркнул он.

Можно сколько угодно говорить о том, что 10 тыс. человек – не вся Россия. Но тема ликвидации свободного интернета в стране волнует общество и тем более его молодую часть. «Великий китайский файрвол» – не очень хорошая перспектива. И вот уже СПЧ выдал отрицательное заключение на законы о фейках и неуважении к власти по причине их избыточности и правовой неопределенности.

После этого в Telegram-каналах появились версии, что Путин может не подписать эти документы ради снятия напряженности и повышения собственного рейтинга среди прогрессивной части общества. Сам Клишас на это ответил, что не сомневается в немедленном принятии своих законопроектов верхней палатой. Слабо верится, что и президент их не подпишет.

И тем не менее допустим, что наша власть действительно против цензуры и отключения страны от Всемирной паутины. Однако вся беда в том, что мало кто из нынешних ответственных руководителей понимает, как защититься от американцев технически и еще при этом оставить интернет свободным.

А вот что такое запретить и построить стены – это напротив все наши чиновники усвоили хорошо. Поэтому поводов для беспокойства более чем достаточно. Так что ответ Кремля не очень убедил. Повод для общественного недовольства остается.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»