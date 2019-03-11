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Зона "русского мира"

Министерство правды и украинские бандеровцы. Цимбалюк о новых репрессивных законах России

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
11 марта 2019

В России приняли новые репресивные законы. Казалось бы причем тут Украина?!

Влияние Украины на новые законодательные новеллы. Госдума приняла законы и теперь можно наказывать за неуважение к российской власти и штрафовать за «фейковые новости», – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

https://youtu.be/

Да, все эти новые законы о неуважение власти и «фейковых» новостях оказывается, по версии российских законодателей, – напрямую связны с Украиной, как страны генерирующей основные «фейки» против России. И при этом не слов об экономике и социальной жизни в стране

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Россия, Украина

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