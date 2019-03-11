Огородится от Мордора. Бабченко о том, как страны Балтии защищают себя от России

Президент Латвии Раймондс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на Прибалтику через русское население.

Он призвал не допускать недооценку «русского влияния» на Прибалтику. «Многие смотрят российское телевидение, и российское правительство пытается оказать сильное влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду. Это вопрос нашего будущего», – выразил уверенность Вейонис. Также он обвинил Москву в ведении агрессивной политики в целом, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко .

На латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки. Всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы.

Президент Латвии Раймондс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на Прибалтику через русское население. Он призвал не… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 11 березня 2019 р.

На участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение о строительстве еще 100 аналогичных заграждений.

P.S. Ты смотри-ка – латыши молчали, молчали, а потом стартанули с места в карьер. Я ж говорю, страны Балтии – самые адекватные. И наши главные друзья и союзники. Там предельно ясное понимание того, что представляет из себя Мордор.

Аркадий Бабченко, Facebook