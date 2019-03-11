Российская пропаганда трубит об будущих успехах. Но так ли все однозначно?

Пропаганда в России раз за разом рапортует о будущих успехах отечественных разработок.

Они еще не запущены в производство, никто их еще не купил, они не доказали на практике своих преимуществ. Но новости об опытных образцах подаются как практически случившаяся великая победа над чем-нибудь импортным, пишет редакция Telegram-канала «СерпомПо».

Вот и 9 марта пропагандистский канал «Раша Тудей» победно протрубил о том, что «ожидается», что «уже в следующем году» несомненно «будет» сертифицируют самолет, оснащенный новым российским двигателем ВК-800. Который, несомненно, обладает, по версии «Раши Тудей» лучшими характеристиками по сравнению с «импортными аналогами».

Правда, если сдуть пену пропаганды, то на дне кружки остается следующее. Во-первых, это «малоразмерный турбовинтовой двигатель» для «легких многоцелевых вертолетов». Во-вторых, двигатель даже еще не готов «в железе» для проведения испытаний. Его только соберут, как обычно, у пропагандистов – «в ближайшее время».

Дорогие путинские болтуны телеэфира, мы, разумеется, желаем успехов российским строителям двигателей, самолетов, космических кораблей. Но факты таковы, что путинское 20-летие ничего такого конкурентного в передовых технических областях не породила. Кроме обещаний, что вот-вот, уже скоро, совсем быстро, появятся невероятные достижения.

Не может ничего иного породить коррумпированное государство, главная задача которого – украсть и отчитаться о выдуманных успехах.

Поэтому, не морочьте нам голову.

Если будут успехи – сообщайте сухо, на цифрах и, главное, – только по конечному результату.

Telegram-канал «СерпомПо»