В России задержали активиста установившего «надгробье Путину» в Набережных Челнах

На активиста составлен протокол о повторном нарушение порядка проведения акции.
В российском городе Набережные Челны задержали активиста за установку «надгробия» президенту РФ Владимиру Путину, сообщает в понедельник «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова.
Активист Карим Ямадаев якобы установил «инсталляцию в виде могилы» Путина у входа в здание Следственного комитета.
В отношении Ямадаева был составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции.
По этой статье активисту грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тысяч рублей штрафа.
«Вчера, 10 марта, Карима забрали из дома в шесть часов вечера», – рассказал правозащитник.
По версии следствия, активист 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил «надгробие».
Сообщается, что суд над активистом назначили на 12 марта.
Ранее Ямадаева уже задерживали и арестовывали на 8 суток за инсталляцию «Памятник жертвам политических репрессий» в Набережных Челнах, где изобразил Владимира Путина, возвышающегося над политзаключенными.