Суд в Нидерландах может принять решение по возврату Украине «скифского золота» в течение полугода

Как минимум решение может быть принято через два месяца, в зависимости от приоритета этого дел в суде.

Апелляционный суд Амстердама может принять решение о возвращении Украине скифского золота в период от 2 до 6 месяцев. Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил об этом журналистам в Амстердаме, сообщает корреспондент агентства «Укринформ».

«Рассмотрение дела в апелляции должно продолжаться сегодня целый день, а дальше мы будем ждать решения апелляционного суда, которое может быть принято за несколько месяцев, от 2 до 6, в зависимости от того, насколько суд предоставит приоритет этому делу», – сказал министр.

По его словам, в случае проигрыша в Апелляционном суде Амстердама следующим этапом для подконтрольных России крымских музеев может стать кассация.

«Проигравшая сторона, а мы уверены, это будут так называемые крымские музеи, вправе подать кассацию в Верховный суд Нидерландов, который является окончательной инстанцией. Весь процесс может длиться до года, включая вынесение решения», – отметил Петухов.

Он также надеется, что апелляционный суд в Нидерландах примет решение в пользу Украины.

«Мы уверены, что если в первой инстанции суд пришел к правильному выводу, то ожидаем подтверждения в апелляционной инстанции и не видим причин, почему кассационная инстанция должна занять другую позицию», – подчеркнул замминистра.

В понедельник Апелляционный суд Амстердама начал рассматривать апелляцию на решение о возвращении Украине скифского золота, которое экспонировалось 5 лет назад в музее Алларда Пирсона в столице Нидерландов.

«Укринформ»