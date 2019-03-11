Волгоградский перл про пенсии. Шнур против регионального чиновника

В России опять скандал вокруг высказываний очередного регионального руководителя. Тема активно обсуждается не только в соцсетях, но и на федеральных телеканалах.

Депутат Волгоградской областной думы заявил, что те, кто получает пенсию 8 тыс. руб., сами в этом виноваты. Ему ответил Сергей Шнуров: музыкант в стихах объяснил, что народный избранник неправ. Это уже не первые стихи лидера группы «Ленинград» на похожую тему. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть пытается использовать высказывания чиновников в свою пользу.

Сергей Владимирович Шнуров человек, безусловно, талантливый, и это в очередной раз подтверждает относительно новое направление его деятельности – стихотворные комментарии на острые темы. Заметно, что известный музыкант повышает капитализацию и на политике тоже. Вот он прокомментировал свое включение в общественный совет при думском комитете по культуре, а следом повод предоставил сотрудник «Роскосмоса» рассуждением о жителях московских хрущевок, которые подобны «скотобазе» – это отрицательная характеристика.

И вот буквально через несколько дней новая тема для творчества лидера «Ленинграда»: депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев высказался по пенсиям. Он заявил, что, как человек с производства, знает: те, кто получает пенсию 8 тыс. руб., сами виноваты – плохо работали.

Правда, очень может быть, что депутата подвело его косноязычие, он плохо сформулировал мысль. Трудно разобрать, что он в итоге имел в виду: пониженные пенсии в советские годы платили лишь алкашам и тунеядцам, а здесь всем одинаково, или же что сейчас не надо повышать выплаты вообще, потому что те, кто вкалывает, итак имеют по 20-22 тыс. руб. Впрочем, это уже неважно.

Тему тут же подхватили и раздули, вот он – очередной перл чиновника. И федеральные каналы по нему прошлись. Такое впечатление, что сверху спущено указание снимать видео и немедленно сливать в YouTube.

И вот и Шнуров написал острый стих о том, что сам из алкашей родом, а пьют в стране от безысходности. А дядя, видимо, не помнит жизни и так далее. Такое впечатление, что перлы чиновников – это большая государственная программа по отвлечению общественного мнения от действительно острых проблем. К ней подключены и телеканалы, и даже известные артисты.

Нет, я не утверждаю, скорее всего, Сергей Владимирович все это пишет по зову сердца. Но уж больно похоже на очередную кампанейщину. Это называется «спасибо, товарищи, за сигнал». Власть возглавила своеобразный отлов чиновников. И таких теперь находят с завидной периодичностью. Вот он – плохо говорит о народе – держи его. Ловят и торжественно подвергают обструкции. Все довольны.

Того со «скотобазой» уволили, хотя, может быть, и был хороший сотрудник, не знаю. Как будто несдержанность чиновников и сотрудников госкомпаний первая и последняя проблема нашего государства. Нет у нас коррупции, ее оппозиция придумала, нет роста цен, тех же самых нищенских пенсий. И минимальная оплата труда у нас раз в пять ниже, чем в Греции.

Нет у нас абсурдных законов и «бешеного принтера». Единственная проблема – тот или иной начальник плохо высказывается о народе.

Все бы хорошо, только вот есть опасность, что если об этом говорить каждый день, то можно добиться обратного эффекта. Не то что чиновников станет жалко, а возникнет резонный вопрос: а почему они такие? Кто их набирает во власть? Как допустили и куда начальство в Москве смотрит? Из кого у нас состоит властная вертикаль?

Так что рано или поздно, видимо, придется менять тему. И здесь очередная проблема: где найти такую безобидную повестку, чтобы с одной стороны пар выходил, а с другой, чтобы основы не потрясти, чтобы лишние вопросы не возникали. Может быть, Шнуров в этом поможет? Суперпопулярный музыкант все-таки.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»