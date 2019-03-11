Россия в десятки раз увеличила количество носителей высокоточного оружия

За прошедшие шесть лет было увеличено в 30 раз количество крылатых ракет, а так же в 12 раз количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.

Количество высокоточных крылатых ракет в российской армии за шесть лет было увеличено более чем в 30 раз. Об этом заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, сообщает РИА «Новости».

«Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз», – сказал Шойгу.

Он отметил, что еще в 2012 году в Вооруженных силах практически не было высокоточного оружия большой дальности, в частности было 30 исправных самолетов-носителей и 37 авиационных крылатых ракет.

«Из-за длительной подготовки полетных заданий – около 44 суток – речи об эффективном применении этого оружия не было», – отметил Шойгу.

По его данным, за последние шесть лет армия России получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет – как наземных, так и предназначенных для подлодок. Кроме того, войска получили семь дизельных подлодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей», более 50 космических аппаратов и свыше 3,5 тыс. новых и модернизированных танков и других боевых бронированных машин.

Он добавил, что в трех подразделениях беспилотной авиации был также 91 комплекс с беспилотниками. Но они были устаревшими и не могли выполнять задачи в современном бою. Министр сказал, что в войсках сформировано около 40 воинских частей, на вооружении которых находится более 2 тыс. современных беспилотников. По словам Шойгу, из-за ка​чественного рывка в развитии беспилотной авиации у армии есть новые возможности разведки и уничтожения объектов противника с помощью беспилотников.

«Так, благодаря лазерной подсветке с беспилотников удалось дать вторую жизнь ранее не востребованным высокоточным артиллерийским снарядам «Краснополь». В результате уменьшился их расход (не более двух снарядов на одну цель) и увеличилась дальность применения», – пояснил глава Минобороны.

Планируется, что в текущем году Вооруженные силы России впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности.

РИА «Новости»