В России продлили до середины июня арест имущества липецкой фабрики компании «Roshen»

Фабрике позволено эксплуатировать арестованное имущество, но запрещено сдавать его в аренду или продавать.

Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой кондитерской фабрики «Roshen» до 13 июня, сообщила пресс-служба компании.

«Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на кондитерскую корпорацию Roshen в Липецке. По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019», – говорится в нем.

Отмечается, что назначенная судом мера пресечения позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду.

Под арестом находятся склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса, а также 7 земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м.

Напомним, с апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов «Roshen», не может найти покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер «Рошена» Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу.

В январе 2017 года работа фабрики была приостановлена, а в июле оборудование было законсервировано.

Пресс-служба компании «Roshen»