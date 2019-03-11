В России признались в превращение Крыма в «неприступную крепость»

Министр обороны Шойгу заявляет о «надежной обороне» оккупированного полуострова и Черного моря.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войсковая группировка РФ в аннексированном Крыму усилена и «обеспечивает защиту территории полуострова». Он заявил об этом на заседании комитета Госдумы РФ по обороне, передает «ТАСС».

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», – сказал Шойгу.

Он напомнил, что также было создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.

«В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности», – подчеркнул глава Минобороны России.

Напомним, милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, и, по данным МИДа, в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек.

«ТАСС»