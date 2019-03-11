Провал очередного перемирия на Донбассе. «Гибриды» не уважили женщин

Попытки объявить очередное перемирие под 8 марта на Донбассе, по всей видимости, провалились.

Сводки 9 и 10 марта буквально пестрят случаями артиллерийского обстрела наших позиций и поселков в прифронтовой полосе со стороны российско-оккупационных формирований, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Причем не имея возможности реально нанести урон нашим частям, которые находятся на хорошо укрепленных позициях боевики сосредоточили свои усилия на уничтожении инфраструктуры и запугивании мирного населения прифронтовых территорий.

Иначе сложно объяснить целую череду обстрелов этой недели. Так, 4 марта в 10:00 пулеметному обстрелу подверглось село Чермалык (приморское направление). Больше всего досталось одному из жилых домов, к счастью, в этот раз никто из мирных жителей не пострадал.

5 марта, при ремонте на подстанции и высоковольтной линии электропередач в городе Марьинка со стороны микрорайона Донецка Трудовские были обстреляна рембригада АО «Донецкие электросети», представители ГСЧС и СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения восстановительных работ. В результате ремонтники просидели два часа в укрытии, после чего продолжили работы.

Также при выполнении аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва водопровода между Березовым и Еленовкой Волновахского района (донецкое направление) около 10:30 из стрелкового оружия была обстреляна рембригада КП «Вода Донбасса» с представителями ГСЧС и СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия. Работы пришлось приостановить, бригада была вынуждена эвакуироваться.

Не очень спокойно было и на других участках фронта. 7 марта был обстрелян многострадальный населенный пункт Счастье на линии разграничения, в результате чего поврежден многоквартирный дом.

Опять-таки 5 марта из РПГ-7 «гибриды» обстреляли медпункт в селе Травневое, а на следующий день из временно оккупированного населенного пункта Байрак совершили обстрел с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм. В результате пострадала гражданская инфраструктура на территории ООО «Бахмутский аграрный союз», что в поселке Новолуганское (горловское направление).

Во всех случаях открывался ответный огонь, который, если судить по нашим сводкам и сообщениям в социальных сетях от боевиков, был весьма эффективным. На этой неделе снова всплыл ролик со стрельбой по позициям противника в районе Ясиноватской развязки (зона ответственности оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток») из противотанкового ракетного комплекса. И хотя боевики говорят о том, что в этом эпизоде «потерь нет», по другим сведениям, как минимум два «трехсотых» присутствуют.

Понимая, что проигрывают в информационном плане, марионетки пытаются рассказывать о своих победах, правда, получается пока не очень. Так, 8 марта некто Марочко, который называет себя «пресс-офицером Народной милиции «ЛНР» заявил о том, что боевикам удалось сбить в районе Попасной беспилотник, якобы «принадлежащий Вооруженным силам Украины».

Правда, судя по выложенной фотографии это был аппарат гражданского типа китайского производства Matrix UAV Katana-agro. При том уровне насыщенности беспилотниками армейского образца строевых подразделений на фронте сложно говорить о том, кому конкретно мог принадлежать сбитый дрон. Впрочем, даже если сбили свой аппарат, боевики это не признают никогда. Да и для не избалованного правдивой информацией местного потребителя медиаресурсов сойдет и вариант «укроповского» беспилотника.

Нельзя не отметить и продолжающийся развал боеготовности незаконных вооруженных формирований. К огромным по меркам донбасской войны потерям добавились и случаи откровенного дезертирства.

Российские пропагандисты и местные подпевалы все никак не могут отойти от шока после случая дезертирства распиаренной «ополченочки» Светланы Дрюк. Есть основания думать, что СБУ сможет по полной использовать этот случай, хотя лично я крайне скептически отношусь к масштабу самой фигуры «перебежчицы» и секретности сведений, к которым она была допущена.

Скорее всего, через нее вбросят в информационное пространство все сведения, добытые другими способами, в том числе и агентурной разведкой. Так делают все спецслужбы мира, чтобы не засвечивать своих на оккупированной территории. Думается, что впоследствии стоит в судебном порядке разобраться в степени участия данной гражданки в боях против ВСУ в 2014–2018 гг.

Однако оказалось, что Дрюк только первая ласточка – уже 9 марта на северодонецком направлении в плен нашим военным сдался боевик из состава так называемой «4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции «ЛНР». Причем пришел сам и с оружием – автоматом АК-74.

Вполне ожидаемо это был местный житель 1976 года рождения, который до войны был прописан в городе Стаханове (ныне Кадиевка). Остальные обстоятельства в официальные сводки не попали, но какие бы ни были обстоятельства, толкнувшие боевика на такой шаг, стоит признать это одним из результатов работы ВСУ в целом.

Несмотря на угрожающие сценарии развития ситуации на линии соприкосновения на Донбассе до или сразу после выборов президента 31 марта, которыми население пугают некоторые СМИ (причем не только российские, но и украинские), стоит признать, что обострения даже локального масштаба не будет. Все силы россияне бросили на раскачку внутренней ситуации в Украине – слишком уж затратными оказывались каждый раз обострения. И с сожалением вынуждены констатировать, что пока это им удается.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»