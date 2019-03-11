Царство каменного века в России. Оружие «сверхдержавы» не нужно даже африканским племенам

Тенденция налицо: основными рынками сбыта российских вооружений становятся диктаторские режимы и не самые благополучные страны третьего мира.

Многие годы Россия занимает второе – после США – место по экспорту вооружений, но за последние пять лет разрыв в объемах торговли значительно увеличился – с 12 до 75%. За это же время прибыли от экспорта вооружений – одна из главных статей дохода России – снизились на 17% по сравнению с 2009-2013 годами. Об этом свидетельствуют данные исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко.

В российском военно-промышленном комплексе происходят, мягко говоря, странные вещи, которые начали прямо проецироваться на состояние отношений с торговыми партнерами и странами-клиентами, в том числе и политическими.

Автоматы и фрегаты

Так, из самого свежего – «Ростех» открыл в Индии завод по производству автоматов Калашникова. Он расположен в районе города Корва, а совместное российско-индийское предприятие получило название Indo-Russian Rifles Private Limited. На заводе будут производить модель АК-203. По официальной информации «Рособоронэкспорта», согласовано производство 750 тысяч автоматов, причем в основном из индийских комплектующих, что позволит покрыть чуть ли не все потребности вооруженных сил страны в автоматических винтовках.

Но затем почему-то уточняется, что новое оружие будет использоваться, среди прочего, «для борьбы с левыми экстремистами-маоистами» (которые последний раз проявили себя года два назад и вообще проходят по ведомствам полиции, спецслужб и внутренних войск). А вот о террористических группировках, действующих с территории Пакистана, например – что гораздо более актуально в свете недавнего обострения конфликта в Кашмире – ни слова. Возможно, потому, что 20 февраля принято решение о формировании комиссии по военно-техническому сотрудничеству между РФ и Пакистаном, а в прошлом году пакистанские военные вроде бы получили возможность учиться в российских вузах.

Что касается вроде бы заключенной прошлой осенью сделки на поставку российских систем ПВО С-400 (причем то ли за рубли, то ли за рупии в эквиваленте $5 млрд, что является астрономической суммой для обеих стран), так и непонятно, состоялась ли она на самом деле. В особенности, учитывая углубляющееся стратегическое партнерство Дели с Вашингтоном и одновременно выбор Дональдом Трампом Индии и Турции как новых направлений торговых войн. Впрочем, процесс покупки индийцами С-400 могут остановить и другие обстоятельства, к которым мы вернемся чуть ниже.

Если послушать хозяина самой дорогой квартиры в России, руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова (на входящем в эту государственную корпорацию «Уралвагонозаводе» постоянно снижаются зарплаты, проходят сокращения и участились самоубийства сотрудников на рабочем месте), россияне строят еще два оружейных завода, подобных корвовскому. И в очень странных местах.

Так, к концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию завод по производству АК-103 в Венесуэле. «На данный момент завод в Венесуэле еще не достроен, но думаю, что до конца года мы должны его завершить», – рассказывает Чемезов. Это в условиях хаоса в Венесуэле, которая целыми днями сидит теперь без электричества?

Вторая локация – Саудовская Аравия, крупнейший иностранный клиент ВПК США. Там якобы также будет открыт завод по производству автоматов АК сотой серии. И что же, американцы, с которыми Эр-Рияд с трудом сохранил ровные отношения – будут смотреть на этот проект сквозь пальцы? Не верится, учитывая линию Белого Дома на борьбу с враждебными странами, конкурирующими с Америкой на рынке вооружений в первую очередь союзников.

Возникает впечатление, что многие российские проекты в оборонной промышленности преследуют другие цели – возможно, обычного обогащения руководства с помощью разнообразных схем и введения торговых контрагентов в заблуждение. В качестве примера можно привести подлодку «Белгород», предполагаемого носителя беспилотных субмарин «Посейдон», которыми Владимир Путин пугал США. Строительство этой лодки началось почти три десятка лет назад, в 1992-м. Ее несколько раз консервировали и перезакладывали, пытаясь «допилить», но в 2018 «Белгород» так и не вступил в строй.

Зато теперь у лодки перекроенный и удлиненный до 184 метров корпус, что лишь облегчает ее обнаружение американскими поисковыми системами. Так что госсекретарь Помпео даже назвал российские угрозы подобного типа незначительными. Но это еще куда ни шло, к российской фантастике американцы уже стали привыкать, а западные политики предсказуемо используют такие «страшилки» для увеличения оборонных бюджетов своих стран.

В реальности же Россия, как ни старалась, но так не смогла достроить три предназначенных для той же Индии фрегата типа «Адмирал Григорович», поскольку Украина после февраля 2014 года отказалась поставлять России двигатели для них. А Россия выпускать эти двигатели не в состоянии (с политикой «импортозамещения» как-то не срослось) и теперь пытается продать Индии фрегаты в комплектации «баржа».

Покупать их Индия не хочет, а исполнитель проекта по импортозамещению оказался специфической личностью, более того, украинским гражданином, и в конце концов, два года назад бежал в Украину. Пикантности ситуации добавляет то, что МО РФ также заказало 12 таких фрегатов, на что были выделены миллиардные суммы, и эта гигантомания дала повод для публичной гордости Владимира Путина. Но программа оказалась сорвана.

То же произошло и с истребителем 5-го поколения Cу-57. Он совершил свой первый полет в 2009 году, а в серийное производство не пошел. Два таких самолета зачем-то гоняли в Сирию, видимо, чтобы продемонстрировать, что они все-таки летают – в надежде, что Индия вернется в проект, из которого со скандалом вышла два года назад. Над танком «Армата», серийное производство которой оказалось, во-первых, слишком дорогим, а во-вторых, невозможным без импортных комплектующих из санкционных списков, уже все посмеялись.

Они утонули

Что касается систем противоракетной обороны, то внезапное утопление ракет для комплексов С-400 по пути из РФ в Китай, заставило насторожиться не только заказчика, но, возможно, и Индию, а также перспективного покупателя – Турцию. В особенности ввиду политико-боевого бессилия, которые российские системы ПВО демонстрируют в Сирии. Впрочем, странная история с утонувшими ракетами заставила вспомнить и другие, более ранние сюжеты.

Недавно ведущий американский (а ранее советский) специалист по военно-техническому развитию КНР Александр Немец в серии экспертных статей на «Каспаров.ру» рассказал о дивных приключениях российских и советских противоракетных систем в Китае. С-300 была разработана в СССР в 1980-х годах.

Достоверно она могла сбивать вражеские самолеты и ракеты на дистанции до 250 км, и тогда была более чем актуальной системой. В 1994 году Китай приобрел за $3 млрд шесть дивизионов систем С-300 РМУ. Но сразу же, указывает Немец, на основе С-300 он стал разрабатывать собственную систему ПРО. В общем, произошло то же, что китайцы делают со всеми технологиями, которые попадают им в руки.

В 2000 году это была система HQ-9 с дистанцией поражения до 125 км. К 2005 году Китай создал улучшенную систему ПРО HQ-9А, а к 2010 году – систему HQ-9В, по характеристикам не уступающую, а по оснащению, вероятно, и превосходящую российский аналог.

С этого времени в китайской и соседней с Китаем прессе развернулась бурная критика С-300. Ранее, в 2007 году Россия объявила о создании нового поколения этой системы – С-400. А в 2015 году Пекин заключил с Москвой соглашение о закупке нескольких полков таких систем. Первые два дивизиона прибыли в Китай в июле 2018 года. Китайские военные всячески расхваливали покупку – но до января нынешнего года, когда сайт sina.com опубликовал сенсационное сообщение.

В нем подчеркивалось, что С-400 страдают многими недостатками: они неспособны сбивать американские новейшие истребители-невидимки F-35; вооружение F-35 способно успешно, еще на подлете, уничтожать ключевые элементы С-400; наконец, С-400 представляет собой лишь неуклюжую модификацию (модернизацию) старой системы С-300, «старое изделие в новой обертке». Точнее, система С-400 использует укрупненные по сравнению с С-300 ракеты, содержащие гораздо большее количество твердого топлива.

Только этим и объясняется (заявленное) увеличение дистанции поражения ракет и самолетов с 250 км в системе С-300 до 400 км в системе С-400. Но это делает С-400 более уязвимой. А с 2016 года Китай интенсивно разрабатывает систему ПРО HQ-16, которая оставит далеко позади С-300 и С400.

Поэтому анекдот с утоплением ракет в Па-де-Кале может быть просто попыткой спасти лицо в условиях неизбежного в скором будущем прерывания контракта. Убедительности этой версии придает тот факт, что, имея общую границу с КНР, Россия отправила туда груз через Атлантику. Впрочем, возможно и второе объяснение: чудовищные проблемы с логистикой в самой России.

Африка не ждет

Здесь добавим, что уже крупно обжегшаяся на российской халтуре и фантазиях Индия, может последовать примеру своего главного соперника, сворачивая военно-техническое сотрудничество с РФ. Тем более, что в отличие от Китая, закупка работающих систем для индийцев сегодня более чем актуальна. Плачевное состояние российских военных заводов – и не только периферийных (таких как в Комсомольске-на-Амуре, Нижнем Тагиле, Челябинске), но и в прошлом космического гиганта НПЦ имени Хруничева, о печальном положении дел на котором недавно рассказал анонимный сотрудник, – просто не дает возможности россиянам качественно выполнять заказы.

Разве что собирать автоматы Калашникова, да и то, на условиях размещающих производства иностранцев (правда, какие условия могла выдвигать Венесуэла Мадуро – представить сложно). Кроме того, теперь очевидно, что давление США на рынки сбыта продукции российского ВПК будет только усиливаться, и прежде всего это касается платежеспособных стран, находящихся с Америкой в состоянии комплексной взаимозависимости.

Так, недавно Вашингтон вновь пригрозил Анкаре отказом в передаче американских истребителей пятого поколения F-35 в случае продолжения противоракетного флирта Турции с Россией. Если Турция приобретет у России системы С-400, Америке не следует ей передавать американские истребители пятого поколения F-35. Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти (недавний начальник нового заместителя госсекретаря США по Европе и Евразии Филиппа Рикера), так считает Европейское командование Вооруженных сил США.

«От меня как военного лучшим советом было бы не доводить до конца сделку с F-35, чтобы они не совершали боевые вылеты в условиях, когда наш союзник использует российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны», – заявил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США 5 марта.

Прошлым летом, несмотря на протест Конгресса, Соединенные Штаты официально передали военно-воздушным силам Турции первый истребитель-бомбардировщик F-35А. Но теперь нижней палатой Конгресса правят демократы, и объехать их на кривой козе у воздыхателей Москвы не получится.

Вполне вероятно, что и с другими крупными оборонными сделками РФ могут происходить подобные вещи – или по причине проблем с продукцией, или в силу перехода партнеров на собственные аналоги, либо из-за более агрессивной позиции Вашингтона и продвижения им собственных политических и деловых интересов. Как бы то ни было, тенденция налицо: основными рынками сбыта российских вооружений становятся диктаторские режимы и не самые благополучные страны третьего мира.

Рособоронэкспорт, кстати, уже сейчас бравирует портфолио контрактов с африканскими государствами южнее Сахары на сумму около $1,7 млрд. Впрочем, вскоре и на этих рынках Москве придется бороться с Пекином.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»