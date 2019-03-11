Безумие путинской власти. Что и почему запретили в России?

7 марта Госдума приняла закон о наказании за неуважение к российской власти в интернете.

Власть в Российской Федерации является абсолютно безумной (в плохом смысле слова) просто по определению. Это многократно и надежно доказано всей ее историей. Ни у кого на нашей планете это скопище альтернативно одаренных людей не вызывает никакого уважения. Да и не может вызывать – слишком уж активно они сами работают над этим, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Сказав все это, Америки не открыл. Довольно банальная мысль. Но, по российским законам, я совершил преступление. Дело в том, что 7 марта Госдума приняла закон о наказании за неуважение к российской власти в интернете.

Отныне запрещено публиковать информацию, которая «выражает в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству и органам власти Российской Федерации».

За первое высказывание такого рода я должен заплатить штраф от 20 до 40 тысяч гривен, за второе – 40-80 тысяч или 15 пятнадцать суток. Ну а потом уже – полноценный арест! К концу передачи, видимо, наговорю уже на дорогу дальнюю и казенный дом.

По сути дела, критику российской власти в интернете приравняли к мелкому хулиганству, но с кумулятивным эффектом – нарушения складываются и накапливаются. Само собой, что по новому закону любые посты, высказывания и публикации с критикой власти подлежат немедленному удалению из интернета.

Насилие в РФ официально объявлено нормой

Механизм там очень простой, не требующий участия даже абсолютно лояльных власти судов. Работать все будет так: прокуратура видит в интернете запись: «Депутат Иванов – козел!». Вносит эту запись в список неуважительных и сообщает Роскомнадзору (ведомство интернет-цензуры).

Если надпись «Иванов-козел» появилась на сайте СМИ, цензоры требуют у редакции ее удалить. В случае отказа, СМИ блокируют. Если же речь не о СМИ, а о странице в Facebook, например, то ее сразу блокируют, а потом требуют владельца сайта удалить эту запись.

Одновременно с этим законом был закон о запрете фейковых новостей. Там прописана точно такая же процедура наказания и блокировки, как и за неуважительные посты. Что такое «фейковые новости» – нигде точно не прописано. По сути дела, ими будут считаться любые записи, которые не понравятся прокуратуре.

Если все это звучит довольно сложно, попробую пояснить как можно проще. В России приняли закон, который запрещает обычным людям ругать власть в своих соцсетях. Теперь даже на своей страничке в Facebook там нельзя писать о том, что депутаты – болваны, а президент – жулик, поскольку это неуважение.

Но написать, что они отличные и уважаемые люди, но многовато воруют, тоже нельзя, поскольку это будет «фейк ньюс». В обоих случаях автору записи светит огромный штраф и арест.

В России сейчас многие возмущаются и говорят, что слишком уж драконовские ограничения. Люди пишут в своих социальных сетях, что власть совсем обнаглела и открыто затыкает рты вообще всем своим оппонентам. Все верно, так и есть. Но я считаю, что в текущих условиях это не плохо, а очень даже хорошо.

В государстве, как и в любом биологическом организме, есть органы, отвечающие за самые разные функции. Есть свой мозг, есть свои уши и глаза, есть кулаки, есть иммунная система и так далее. При этом в государстве есть и своя, извините, задница.

В нормальных условиях ее роль исполняет парламент. Это не самое красивое место, люди там – тоже обычно не очень. Они дерутся, скандалят, ведут себя по-скотски. Ничего приятного ни парламент, ни задница не производят.

Но у них есть очень важная, жизненно необходимая функция – через них из организма выходит все, скажем так, неприятное и вредное, что накопилось, как в теле человека, так и в государстве. Если этот канал вывода негатива закрыть, начинается быстрая интоксикация организма. Он будет отравлен, заболеет и умрет.

В России настоящего парламента никогда и не было. Роль места для дискуссий и (в общем, задницы), там исполнял интернет и социальные сети. Именно туда люди сливают всю свою злобу и негатив, накопленные в повседневной жизни.

Именно там все матерят власть, ругают начальство и выдвигают самые дикие теории происходящего в стране и мире. Долгое время российская власть на это не обращала внимания, но сейчас посмотрела и ужаснулась. И тут же решила запретить. Перекрыть этот канал выхода яда, желчи и негатива из общества.

Что же сейчас начнется?

Я могу примерно сказать. Во-первых, мелкие начальники по всей стране сейчас окончательно озвереют. Раньше они боялись, что об их нехороших делах расскажут в интернете. Сейчас они могут не бояться – из-за боязни штрафов никто ничего не напишет. Последний тормоз убрали, теперь беспредел со стороны власти будет полный.

Теперь посмотрите на ситуацию со стороны простого маленького человека. Раньше он мог хотя бы в интернете пожаловаться на жадного чиновника, наглого гаишника или тупого депутата. Сейчас все это будет запрещено. Какие же варианты действий останутся для человека, которого обидел начальник?

Можно, конечно, просто проглотить обиду, сохранив все в себе. Но в последние годы российское телевидение специально выращивало в простых россиянах злобу и агрессию. И добилось удивительных результатов. Люди там реально стали очень злобными и очень агрессивными. Насилие в России официально объявлено нормой.

И вот тут начинается самое интересное. Недели две назад я рассказывал о том, как по всей РФ там начали массово ловить и избивать полицейских, ФСБшников, прокуроров и тому подобную публику. Такие случаи там сейчас происходят практически через день. И это сейчас.

Представляете себе, когда поток ненависти к власти, выливавшийся в интернет, будет перекрыт? Власть своими руками сделала так, что поймать и избить ее представителя на улице будет гораздо проще и безопаснее, чем написать жалобу в интернете.

Фактически, Владимир Путин предложил своим холопам: «Не надо ничего писать в сети, берите в руки вилы, оглобли и действуйте!».

Темная, злая, глухая энергия, которая выплескивалась в виртуальный мир, сейчас выльется в мир реальный. Власть будет вынуждена познакомиться со своим народом уже не в фейсбуке, а на улицах, вживую.

Я почему-то уверен, что знакомство это не будет слишком уж приятным. Российских чиновников, депутатов и силовиков ждут поистине веселые и незабываемые времена. И это, конечно, очень хорошо!

Иван Яковина, «Новое Время»