В Нидерландах суд приступил к рассмотрению дел о возврате Украине «скифского золота»

Россия пытается оспорить решение о возврате Украине «скифского золота» из музеев Крыма.

Апелляционный суд Амстердама начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возврате Украине коллекции «скифского золота». Заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщил об этом в Facebook.

«Дело начало рассматриваться. Начались слушания по делу «скифского золота» в Апелляционном суде Амстредама», – написал он.

Замминистра юстиции подчеркнул, что у Украины «уверенная правовая позиция» в этом деле.

And the case is about to start…Scithyan gold from Crimea case heard at the Appeal Court of Amsterdam. Опубліковано Sergiy Petukhov Понеділок, 11 березня 2019 р.

Напомним, в 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма Российской федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки. Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до аннексии его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В августе 2017 года музеи аннексированного Крыма подали апелляционную жалобу.

«Украинско-Российское обозрение»