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Новости

В России перевернулся и развалился на части зенитный комплекс «Панцирь-С»

Управление МВД России по Приморскому краю
11 марта 2019

В результате аварии произошедшей в Приморском крае, во Владивостоке, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» развалился на части.

В России на объездной дороге в районе Владивостока перевернулся грузовик «КамАЗ», на котором был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», сообщает управление МВД России по Приморскому краю.

В результате аварии заблокировано движение на дороге от острова Русский к бухте Патрокл.

«Комсомольская Правда» сообщает, что на «КамАЗе» был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», от которого при аварии отлетело несколько частей. Отмечается, что причиной аварии могло стать плохое качество дороги – просевший асфальт на выходе из поворота.

Отвалившаяся в результате аварии часть зенитного комплекса.

«Панцирь-С1» – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для защиты от массированных ударов всех типов средств воздушного нападения, в том числе высокоточного оружия, во всех условиях их применения. Активно применяется в Сирии.

Управление МВД России по Приморскому краю

Tags: "Панцирь-С1", Приморский край, регионы, Россия

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