«Суверенный рунет». Увеличились возможности наказания холопов за ослушание

На митинг против «суверенного рунета» и наказания за оскорбление власти в сети вышли тысячи человек.

Акция прошла накануне в Москве на проспекте Сахарова. По неофициальным данным, на нее пришли 15 тыс. человек, по официальной информации МВД, вдвое меньше. Законопроект о «суверенном интернете» Госдума приняла в первом чтении. А пакет инициатив о наказании за публикацию фейковых новостей и оскорблении властей в сети нижняя палата одобрила окончательно. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич – пишет о том, каким может стать интернет в России на фоне таких законов.

Свежепринятые законы о борьбе с распространением недостоверной информации и неуважении к власти при всех своих размытых формулировках про оскорбления, заведомую недостоверность и прочие эмоциональные оценки наконец-то дали ответ на важный вопрос: кто главный в рунете? Это ведь только когда наш интернет был маленьким, его можно было не замечать.

А сегодня, когда Сетью в той или иной мере пользуется чуть ли не все население страны, конечно, надо решить, кто начальник. Вот депутаты и назначили ответственным за российский сегмент всемирной Сети генерального прокурора. Именно он после утверждения новых законов президентом будет решать, какая информация в интернете достойна быть доступной россиянам и в каких случаях проявление неуважения к государству должно караться штрафами или даже арестом.

Кремль и законодатели довольно долго шли к этому решению. Пробовали разные варианты: собирали ассоциации, назначали советника по интернету, из Роскомнадзора и вовсе устроили какой-то виртуальный карательный отряд. В итоге создается странное впечатление, что в этих метаниях власть пришла к выводу, что интернет – не столько информационное пространство развития, сколько источник бесконечных угроз.

А раз так, то рунет и его пользователей следует не столько развивать, сколько ограничивать и при случае обличать! Ведь именно этим и занимается прокуратура, так что назначение Юрия Чайки на пост главного регулятора вполне логично. Отныне генпрокурор или его заместители сами будут определять, что из сказанного в Сети является фейком или оскорблением власти и поручать Роскомнадзору проведение блокировок.

Причем показательно, что полномочия в определении виновности у нового начальника распространяются не только на юридических лиц, но и на обычных пользователей, тех самых, которые согласно конституции являются единственным источником власти в Российской Федерации. Возможностей наказания у нового руководителя более чем достаточно.

Тут вам и штрафы, и изъятие предмета административного правонарушения, то есть компьютера или телефона, и даже заключение под стражу на 15 суток. Впрочем, после волны дел о репостах и мемах этой форме наказания вряд ли стоит удивляться. Как и тому, что если генпрокурор докажет свою эффективность, то в будущем его онлайн-полномочия будут только расширяться.

Например, в законе о так называемом автономном интернете не очень понятно, кто определяет, что наступила внешняя угроза и следует приступить к активной защите виртуальных рубежей. Почему бы и это право не делегировать ведомству Чайки? А там глядишь, и домены, авторские права, доступ физических лиц в интернет в конце концов. И расцветет у нас правдивый, автономный и необидный для государства интернет имени Генеральной прокуратуры.

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»