Открытие сезона «крысиных бегов»: когда СБУ следует ожидать явки с повинной «Ташкента»?

В то время как в Украине широко обсуждалось сотрудничество с украинскими спецслужбами «Ополченочки» и экс-«главы ЦИК «ДНР», из России пришла весть об аресте бывшего главного «минсдоха» Тимофеева.

События прошедшей недели на оккупированной Россией части Донбасса прежде всего запомнятся перебежчицей из российских оккупационных сил на Донбассе – Светланы Дрюк, «полководца «ДНР» известной под позывным «Ветерок» и ставшей прототипом для героини российского пропагандистского фильма «Ополченочка». Но кроме этого произошли и другие события, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук: прекращение отправки «гумконвоев» из России «дружественным республикам» и злоключениях соратника убитого Александра Захарченко – известного боевика Александра Тимофеева-«Ташкента» и связанных с ним коллаборантов.

Открытие сезона перебежчиков

На уходящей неделе главной темой обсуждений по обе стороны донбасского фронта стали, безусловно, перебежки в Украину двух знаковых для оккупированной части Донетчины персонажей. Речь идет о бывшей «ДНР-полководице» Дрюк по кличке Ветерок, также являющейся прототипом пропагандистского фильма «Ополченочка», и экс-«главе центризбиркома «ДНР» Лягине. Правда, если неожиданное сотрудничество Дрюк с СБУ стало для всех очевидным фактом, родив за поребриком массу фейковых версий то ли о «похищении Ветерка», то ли о ее коварном заманивании укропами в некую ловушку, подтверждать украинское местопребывание Лягина в украинской спецслужбе не стали.

То есть осталась интрига, необходимость которой понять несложно. Ведь случай с Дрюк ценен не столько уникальной информацией, которой владеет эта коллаборантка, сколько контпропагандистским эффектом, вызвавшим немалый ажиотаж в рядах боевиков. Даже такой «ихтамнет» в отставке, как Гиркин-Стрелков, не смог сдержаться и возжелал смертной казни Ветерка через повешение. А заодно гиркиновская истерика лишь подтвердила информацию, что благодаря «Ополченочке» были уничтожены восемь новых российский танков Т-72 в глубоком тылу 1-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцирующегося в ОРДО.

А вот в истории с Лягиным несколько иначе. Он, будучи «главой ЦИК «ДНР», действительно много знает, кто и почем организовывал как псевдореферендум на Донбассе весной 2014-го, так и «республиканские выборы» осенью того же года. Поэтому засветить сейчас такого реально ценного свидетеля для Гааги – дело явно преждевременное.

Пускай, по наиболее популярной версии, Лягин якобы отлеживается где-то в Крыму, отходя и от подвала в родимой «народной республике», и от российского СИЗО. Впрочем, как ни крути, новый сезон перебежчиков из ОРДЛО можно вполне считать открытым. Напомним, наиболее громким событием предыдущего сезона было появление в Киеве экс-«министра культуры и туризма «ДНР» Лекстутеса в конце августа 2018 г. Но прозвучавший спустя считанный дни взрыв в донецком ресторане «Сепар» совсем смыл Лекстутеса из информпространства.

Ростовский арест «Ташкента»

В то время как в Украине широко обсуждалось сотрудничество с украинскими спецслужбами «Ополченочки» и экс-«главы ЦИК «ДНР», из России пришла весть об аресте бывшего главного «минсдоха» всея ОРДО Тимофеева, более известного под кличкой Ташкент. В последнее время этот субъект, недоликвидированный вместе со своим подельником Захарченко в «Сепаре», преспокойно себя чувствовал в Ростове-на-Дону и даже был неоднократно замечен развлекающимся в одном из местных ТРЦ. Однако одним мартовским днем нагрянули по его душу фээсбэшники из Москвы и увезли с собой в российскую столицу «для проведения следственных действий».

Поводом для такого обновленного внимания к Ташкенту со стороны Лубянки стала жалоба от некоего гражданина Савенко, у которого извечный любитель всевозможных отжатий Тимофеев решил отобрать его агропредприятие «Колос Д». Но впоследствии появилась более интересная версия свежего интереса ФСБ к Тимофееву.

Как оказалось, бывшего главного «минсдоха «ДНР» подозревают в воровстве в большом количестве российских денег, идущих в ОРДО через южноосетинские банки. И делалось это якобы элементарно и просто – через ту же Южную Осетию, но в обратном направлении, с последующим выведением денег из России в иностранные банки. По неподтвержденным данным из соцсетей, речь вообще может идти о суммах, превышающих 20 млрд руб.

На этой же неделе стало известно о судьбе еще одной пострадавшей в ресторане «Сепар» полгода назад – верховодице молодежкой тимофеевского «Оплота» Волковой, приходившейся самому Тимофееву любовницей. Так вот теперь Волкову «МГБ «ДНР» благополучно держит «на подвале», и оттуда экс-«оплотовка» уже готова свидетельствовать против своего бывшего «папеньки». Одним словом, обложили лубянские Ташкента со всех сторон. Так что если ему в очередной раз таки удастся откупиться от российской «кичи», прямая его дорога – идти с повинной в СБУ. И садиться в теплую и безопасную украинскую тюрьму с возможными в будущем «зарубежными командировками» в Гаагу на международный трибунал.

Остановка российских гумконвоев

Нынешнее рвение ФСБ в поисках расхитителей «российской помощи Донбассу» достаточно объяснимо – сейчас в Кремле мода на глобальную экономию бюджетных средств, особенно тех, что уходят, как в черную дыру, для невоенного финансирования оккупированных Россией территорий. С такой же новой установкой связано и последнее заявление путинского рупора Пескова, прозвучавшее на уходящей неделе для всех ОРДЛО как гром с ясного неба.

6 марта, отвечая на заранее подготовленный вопрос журналиста о том, почему с декабря 2018 г. не было традиционных российских гумконвоев на Донбасс, пресс-секретарь Путина сказал следующее: «Это не значит, что эта практика прервана. Там просто происходит оценка потребностей». И добавил, что в зависимости от того, какая помощь требуется Донбассу, будут приниматься соответствующие решения о ее поставке. То есть что-то типа известной формулы премьера РФ Медведева «денег нет, но вы держитесь», высказанная некогда, между прочим, именно жителям оккупированного Россией украинского Крыма.

Параллельно Кремлем спущена установка своим армейским корпусам в ОРДЛО не пропускать через линию разграничения с украинской стороны никаких гуманитарных грузов, даже если их привез Красный Крест. Одним из таких показательных примеров стал недавний случай на КПВВ «Новотроицкое», через который проследовали четыре грузовика с 83 т гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста.

«Боевики вооруженных формирований РФ без объяснения причин на временно оккупированную территорию не пропустили три грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию», – сухо сообщила украинская Госпогранслужба. И стало понятно, что оккупированный Донбасс теперь ждет самый жесткий вариант «русской весны» за последние пять лет.

Олег Полищук, «Деловая Столица»