СВР в «загончике». После отравления Скриплей проблемы возникли не только у ГРУ

Апогей деградации, которого достигла Россия при путинском режиме, уже парализовал работу всех ее спецслужб. В следствии шпиливиля под пристальным вниманием западных контрразведок оказалась СВР.

Чего я тут дуркую,? Давайте, вместе писать материал. Как вам шапка? Или занудно? Последние громкие провалы ГРУ поставили под сомнение профпригодность этой, пожалуй, самой засекреченной организации, пишет на своей странице в Facebook бежавший из России журналист Сергей Канев.

Достаточно вспомнить весьма забавное интервью РТ «туристов» Чепиги (Боширов) и Мишкина (Петров), отравивших Скрипалей или скандальную высылку четверых грушников из Голландии, пытавшихся взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Причем, при обысках у хакеров в погонах обнаружили квитанцию на поездку в такси от воинской части ГРУ до аэропорта Шереметьево.

Чего я тут дуркую,? Давайте, вместе писать материал. Как вам шапка? Или занудно? Последние громкие провалы ГРУ поставили… Опубліковано сергеєм каневим Неділя, 10 березня 2019 р.

Между тем, у извечных конкурентов ГРУ – Службы внешней разведки, дела обстоят еще хуже: благодаря московской мэрии, широкой публике стали известны адреса пяти ведомственных домов СВР, в которых проживают более шестисот кадровых офицеров внешней разведки, включая членов их семей. Среди жильцов – «дипломаты» в российских посольствах, представители Аэрофлота за рубежом, прикомандированные к международным отделам прокремлевских партий, «журналисты-международники» из государственных СМИ и даже один кришнаит.

Для некоторых жильцов на этом шпионская карьера закончилась и их срочно отозвали из длительных загранкомандировок, другие резиденты, работающие под крышами российских посольств (на сленге шпионов – «пиджаки»), попали под пристальное внимание местных контрразведок и, фактически, их деятельность была парализована.

Сергей Канев, Facebook