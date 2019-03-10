В Москве произошел пожар в здании криминалистического центра МВД

Возгорание было зафиксировано в подвале экспертно-криминалистического центра столичного главка полиции. Нанес ли огонь ущерб ведомственным документам, пока не известно.

В центре Москвы, в здании экспертно-криминалистического центра главного управления МВД по столице, произошел пожар. Очаг возгорания спасатели обнаружили в подвале. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

По его данным, инцидент случился в здании в 3-м Колобовском переулке. Именно там, в доме №16, стр. 5, расположен подконтрольный МВД центр. Информацию о том, что в двухэтажном административном здании по этому адресу произошел пожар, РБК подтвердили в пресс-службе московского главка полиции. Площадь возгорания составила 20 кв. м. В 11:20 по московскому времени пожар в центре, как уточнил собеседник «РБК», уже был локализован.

При этом источник «ТАСС» отмечает, что спасатели развернули на месте происшествия оперативный штаб. Тушение возгорания, по его данным, осложняли пустоты в перекрытиях.

Остальные детали случившегося выясняются. Был ли огнем нанесен ущерб ведомственным документам, на данный момент не известно.

Кроме того на западе Москвы произошел пожар в малярном цехе на 1-й Магистральной улице, сообщил «ТАСС» в воскресенье источник в экстренных службах.

«Произошло возгорание в малярном цехе на 1-й Магистральной улице, дом № 8. Горит складское здание с третьего по первый этаж. Произошло частичное обрушения здания», – сказал собеседник агентства.

По его данным, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

«Пожару присвоен второй ранг сложности, его площадь – 2 тыс. кв. м», – сказал собеседник агентства. При этом, добавил он, площадь обрушения здания превысила 1 тыс. кв. м.

По его словам, огонь угрожает переходом на соседние здания.

В столичном ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара, уточнив, что сведений о пострадавших не поступало.

По последним данным, авиация прибыла для тушения пожара. «Вертолет приступил к тушению пожара на 1-й Магистральной улице», – сказал собеседник агентства.

В столичном главке МЧС РФ сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание. «Пожар локализован в 18:27», – сказали в ведомстве.

Позже в воскресенье источник в экстренных службах сообщил «ТАСС», что пожарные потушили возгорание, возникшее в воскресенье днем в цехе с краской на 1-й Магистральной улице в Москве.

«Пожар ликвидирован, производится проливка горевших конструкций», – сказал собеседник агентства.

Как сообщил журналистам начальник ГУ МЧС РФ по Москве Илья Денисов, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в течение девяти минут. «Буквально в течение пяти минут после начала тушения внутри здания произошел хлопок, в результате которого вскрылось остекление и начались хлопки, предположительно, газовых баллонов. В результате чего произошли обрушения железобетонных перекрытий и перегородок здания»», – уточнил Денисов.

Общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, площадь обрушения превысила 1 тыс. кв. м, возгоранию был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. В тушении принимал участие вертолет Ка-52 Московского авиационного центра, совершивший в очаг возгорания шесть сбросов воды.

Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет. Его ликвидация находилась на личном контроле главы ГУ МЧС РФ и мэра Москвы.

«ТАСС»