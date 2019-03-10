Теткин’s day. В России определили самую популярную женщину эпохи Путина

На роль самой популярной девушки эпохи Путина в России претендует скандально известная Ольга Бузова.

Google поразил в самое сердце. В канун Теткин’s day – 8 марта – составил рейтинг самых популярных женщин России, пишет редакция Telegram-канала «СерпомПо».

Подход строго научный – по количеству поисковых запросов. И если во времена «мелкого политического деятеля Брежнева» все любили «женщину, которая поет» Аллу Пугачеву, то во времена альфа-самца Путина – женщину – географа… Ольгу Бузову.

Да, как выяснила «Комсомольская Правда», Бузова не только поет, пляшет, ведет телепередачи, снимается как бы в кино и запускает свой токен – бузкойн, но может отличить суглинок от супеси и вообще окончила географический факультет Санкт-Петербургского университет с «красным» дипломом. Дневное отделение без отрыва от «Дома-2».

Есть, есть еще женщины… но уже не в русских селеньях, а в русской попсе. Потому что за исключением фигуристки Загитовой, все остальные попавшие в десятку самых популярных – от Бузовой, Лободы и Пугачевой (3-е место), принадлежат миру поп-культуры. От Бородиной и Собчак до Гагариной и Лорак.

Что можно сказать о стране, в которой самая популярная женщина – шоу-дива, интервью с которой даже «Комсомольская Правда» предваряет заголовком «Дура ли Ольга Бузова или ей притворяется»?

Конечно, можно все списать на то, что гуглит в основном молодежь, а ее куда больше интересует Бузова в купальнике, Волочкова на шпагате, Беркова в порно и даже тетя Алла Пугачева с молодыми мужьями, чем серьезные тетеньки.

Но, с другой стороны, каких других популярных женщин, мы можем предложить россиянам, хоть молодым, хоть старым? Тетю Валю Матвиенко с ее коррумпированными сенаторами? Няш-Мяш Поклонскую, свихнувшуюся на любви к государю-императору Николаю II? Яровую с Мизулиной, свихнувшихся на нелюбви ко всему свету?

А других теток у нас для вас нет. И даже в светлый день международной солидарности трудящихся женщин нам только и остается, что слушать наставления трудяги Бузовой: «Я на своем примере показываю, что девушка может творить историю, менять ее создавать, креативить, придумывать».

И верить, что креатив от секс-символа России Бузовой безопаснее, чем ядерные фантазии ее политического лидера.

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