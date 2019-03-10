Теткин’s day. В России определили самую популярную женщину эпохи Путина

На роль самой популярной девушки эпохи Путина в России претендует скандально известная Ольга Бузова.
Google поразил в самое сердце. В канун Теткин’s day – 8 марта – составил рейтинг самых популярных женщин России, пишет редакция Telegram-канала «СерпомПо».
Подход строго научный – по количеству поисковых запросов. И если во времена «мелкого политического деятеля Брежнева» все любили «женщину, которая поет» Аллу Пугачеву, то во времена альфа-самца Путина – женщину – географа… Ольгу Бузову.
Да, как выяснила «Комсомольская Правда», Бузова не только поет, пляшет, ведет телепередачи, снимается как бы в кино и запускает свой токен – бузкойн, но может отличить суглинок от супеси и вообще окончила географический факультет Санкт-Петербургского университет с «красным» дипломом. Дневное отделение без отрыва от «Дома-2».
Есть, есть еще женщины… но уже не в русских селеньях, а в русской попсе. Потому что за исключением фигуристки Загитовой, все остальные попавшие в десятку самых популярных – от Бузовой, Лободы и Пугачевой (3-е место), принадлежат миру поп-культуры. От Бородиной и Собчак до Гагариной и Лорак.
Что можно сказать о стране, в которой самая популярная женщина – шоу-дива, интервью с которой даже «Комсомольская Правда» предваряет заголовком «Дура ли Ольга Бузова или ей притворяется»?
Чей Новгород? Как Украине следует правильно вести гибридную войну против России
Конечно, можно все списать на то, что гуглит в основном молодежь, а ее куда больше интересует Бузова в купальнике, Волочкова на шпагате, Беркова в порно и даже тетя Алла Пугачева с молодыми мужьями, чем серьезные тетеньки.
Но, с другой стороны, каких других популярных женщин, мы можем предложить россиянам, хоть молодым, хоть старым? Тетю Валю Матвиенко с ее коррумпированными сенаторами? Няш-Мяш Поклонскую, свихнувшуюся на любви к государю-императору Николаю II? Яровую с Мизулиной, свихнувшихся на нелюбви ко всему свету?
А других теток у нас для вас нет. И даже в светлый день международной солидарности трудящихся женщин нам только и остается, что слушать наставления трудяги Бузовой: «Я на своем примере показываю, что девушка может творить историю, менять ее создавать, креативить, придумывать».
И верить, что креатив от секс-символа России Бузовой безопаснее, чем ядерные фантазии ее политического лидера.
Telegram-канал «СерпомПо»