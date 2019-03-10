В Москве прошли задержания участников марш против изоляции России от Интернета

Многих участников задержали еще до начала самого марша.

В Москве на проспекте Сахарова задержали 15 участников согласованного митинга против изоляции русского интернета. Они сами сообщили об этом «ОВД-Инфо».

Отмечается, что задержания прошли еще до начала мероприятия. Активисты готовились к митингу и раздавали шарики на входе.

Задержанных привезли в отдел полиции по Красносельскому району.

«На данный момент нам известно о 15-и задержанных. Трое из них несовершеннолетние, их отделили от остальных активистов», – сообщает издание.

Перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством". Изъяли их и погрузили в полицейский автобус. То есть арестовали воздушные шары. Наилучшее название путинского режима, конечно, не "кровавый", а "идиотский". pic.twitter.com/lk4UmeWTj7 — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2019

Как сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный в Twitter, перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары «беспилотным летательным средством», изъяли их и погрузили в полицейский автобус.

Ранее Telegram-канала «Mash» сообщил, что в Москве завершился митинг против изоляции рунета, поддержанный Павлом Дуровым и Telegram.

По данным МВД пришло 6 тысяч человек, по данным Белого счётчика — 15 тысяч участников.

Журналистов пускали через раз, только своих. Однако редакции Telegram-канала «Mash» удалось сделать и опубликовать фото участников марша.

«ОВД-Инфо»